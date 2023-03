Avatar: El sentido del agua, disponible en digital con más de 3 horas de extras

El mundo de Avatar llegó con una nueva entrega, El Camino del Agua (El sentido del agua en España), y, como se esperaba, ha sido un éxito rotundo de taquilla.

Ahora, los fans podrán disfrutar de la película desde la comodidad de su hogar, ya que durante los próximos días estará disponible en formato digital con más de 3 horas de contenido adicional.

El lanzamiento digital de Avatar: El Camino del Agua

Aunque muchos fans esperaban que la película se estrenara en Disney Plus, donde se encuentra disponible la película original, todavía no hay noticias sobre la fecha de lanzamiento en esta plataforma. Como Avatar es una franquicia propiedad de Disney, lo más probable es que la película se estrene primero en Disney Plus antes de ser licenciada a otros servicios de streaming.

Sin embargo, antes de que esto suceda, los fans podrán disfrutar de la película en formato digital en las principales plataformas de video en línea, como Apple TV, Prime Video, Vudu, Google Play y Movies Anywhere. La película estará disponible para alquilar y comprar en línea.

Los extras de Avatar: El Camino del Agua

La versión digital de Avatar: El Camino del Agua viene con más de 3 horas de contenido adicional que ofrece una mirada profunda en el mundo de Pandora y el proceso de creación de la película. Algunos de los extras incluyen una serie de documentales para conocer a los actores y al equipo de producción mientras trabajan en la creación de nuevos mundos y personajes para la película. Los documentales incluyen:

Construyendo el mundo de Pandora: James Cameron y su equipo de artistas trabajan juntos para crear el mundo de Pandora, desde los nuevos personajes y criaturas, hasta los ambientes submarinos y el mundo tecnológico de la RDA.

Capturando a Pandora: James Cameron utiliza la técnica de captura de movimiento para dar vida a los personajes de la película, utilizando cámaras infrarrojas para capturar sus movimientos y cámaras de cabeza para capturar las emociones en sus rostros.

El mundo submarino de Pandora: El diseñador de producción Dylan Cole y su equipo crean las criaturas marinas necesarias para la película, mientras que James Cameron y su equipo de especialistas idean medios extraordinarios para dar vida a estas criaturas en un tanque de captura de movimiento.

Los desafíos de las aguas de Pandora: James Cameron se enfrenta al desafío de capturar el movimiento sobre y bajo la superficie del agua, utilizando una máquina de olas y generador de corriente para reproducir las condiciones del océano, y vehículos submarinos para replicar el movimiento de las criaturas.

Los personajes que regresan a Pandora: James Cameron se reúne con el elenco original de la película, incluyendo a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang, para hablar sobre la evolución de sus personajes en Avatar: El Camino del Agua.

La nueva generación de Pandora: Conoce a los jóvenes talentos que se unen a la saga Avatar y acompaña su aventura en la creación de Avatar: El Camino del Agua.

La red de Spider: James Cameron introduce al personaje humano de Spider en el mundo de Pandora, lo que crea una serie de desafíos tecnológicos en el set, así como una increíble aventura para el joven actor Jack Champion.

Convirtiéndose en Na’vi: El elenco de Avatar se sumerge en la cultura de los Na’vi indígenas, viviendo de la tierra en el bosque tropical de Hawái y entrenando en múltiples disciplinas para prepararse para sus roles.

El pueblo de arrecife de Pandora: Al estilo de James Cameron, la tribu de arrecife Metkayina ha sido desarrollada con gran atención al detalle, presentando rasgos evolutivos únicos y una cultura, con nuevas viviendas, ropa y un modo de vida diferente, todo como resultado de vivir del océano.

Llevando a Pandora a la vida: Una vez que James Cameron completa su proceso de producción virtual, cada secuencia es entregada a Wētā FX para dar vida a Pandora, con avances sin precedentes en el rendimiento facial, los entornos y la creación de agua en CG.

La RDA regresa a Pandora: El diseñador de producción Ben Procter y su equipo presentan una armada de nuevos vehículos y tecnologías humanas que la RDA trae a Pandora, en diseño conceptual y con construcciones prácticas.

Los nuevos personajes de Pandora: Conoce a los nuevos personajes importantes de la saga Avatar interpretados por Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell y Jemaine Clement.

Los sonidos de Pandora: Escucha cómo James Cameron trabajó con el compositor Simon Franglen para crear la música distintiva de El Camino del Agua, al mismo tiempo que se basa en la brillante partitura de James Horner para Avatar, y descubre cómo Chris Boyes creó los sonidos inmersivos de Pandora.

Nueva Zelanda, el hogar de Pandora: La producción de las secuelas de Avatar está tan inmersa en Nueva Zelanda que James Cameron considera El Camino del Agua como una «película neozelandesa». Escucha las reflexiones del elenco y equipo de producción, incluyendo al notable equipo neozelandés, sobre la creación de la película.

Además de la serie de documentales, la versión digital de Avatar: El Camino del Agua incluye más extras que destacan diferentes aspectos de la producción de la película:

Casting: Descubre las pruebas de pantalla que ganaron a los jóvenes talentos su lugar en la película.

Acrobacias: El equipo de acrobacias de Avatar no solo crea impresionantes escenas de acción, sino que también impulsa la historia. Desde carreras submarinas en ilus, vuelos por los cielos en ikrans, hasta maniobras en lanchas rápidas de la RDA, el equipo de acrobacias deja sin aliento y pidiendo más.

El laboratorio: Explora el Lightstorm Lab, la columna vertebral de la producción virtual de las películas de Avatar. Conformado por equipos especializados, el laboratorio construye y apoya todos los aspectos de la producción: entornos, edición de movimiento, Kabuki, secuencia, post-viz y desarrollo de software.

La compañía: La compañía de Avatar es la navaja suiza de la actuación, interpretando docenas de roles en el set, en el volumen de captura de movimiento y en los sets de acción en vivo, dándole vida a los clanes Na’vi y a los Recoms de la RDA. También interpretan títeres a escala Na’vi en los sets de acción en vivo.

Materiales de marketing y video musical: Esta sección incluye el video musical «Nothing is Lost (You Give Me Strength)» del ganador del premio Grammy, The Weeknd, así como los dos trailers teatrales utilizados para promocionar la película.

Una maravilla para perderse horas y horas.