Muchos no leemos las condiciones de uso de aplicaciones y sitios web, y aunque en muchas ocasiones no hay grandes problemas al no hacerlo, en otros hay que tener especial atención.

El caso es que desde que ChatGPT está entre nosotros, hay varios servicios que permiten usarlo fuera de la aplicación oficial, y uno de ellos es Ariana, un chatbot que permite que usemos ChatGPT desde Whatsapp. La idea es buena, pero cuando hay chats por medio, es importante leer bien toda la política de privacidad.

De modo que allí estaba yo, delante de una página web con una enorme cantidad de texto que me tenía que leer para saber si era seguro o no usar la aplicación, alojada en Timworks.com.

Antes de leerla, le metí toda la política a ChatGPT, en tres trozos, ya que era muy extensa y sobrepasaba el límite. Al terminar, le pregunté:

¿qué datos puede obtener de mí timworks.com ?

Y su respuesta fue breve y concisa:

Timworks.com puede obtener ciertos datos personales tuyos, como tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil, información de la cuenta, dirección IP, datos de ubicación, datos de uso y registro, información de chat y pedido, entre otros. Esta información puede ser recopilada y utilizada para una variedad de fines comerciales y contractuales, como mejorar los servicios, responder a consultas y correspondencia, personalizar la experiencia de usuario y proporcionar promociones y ofertas especiales. Timworks.com también puede compartir tus datos personales con terceros en ciertas situaciones, como para llevar a cabo los servicios, cumplir con las obligaciones legales o de cumplimiento normativo, o para llevar a cabo negocios corporativos. Si tienes alguna duda o pregunta específica sobre los datos que Timworks.com puede obtener de ti, te recomiendo que consultes su Política de Privacidad completa.

Es decir, que al chatear con Ariana, puede obtenerlo todo de mí, incluyendo email, datos de uso… todo.

Es un claro ejemplo de cómo puede ayudar ChatGPT en nuestro día a día, resumiendo cosas tan tediosas como una política de privacidad.