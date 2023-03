Una nueva plataforma de streaming para ver anime gratis

No faltan opciones y plataformas de streaming que permiten pasar varias horas en el sofá viendo anime. Pero si ya te has quedado sin opciones, o buscas nuevas alternativas, puedes tener en cuenta la nueva plataforma de streaming que promete ofrecerte un amplio catálogo de películas y series de anime.

Si bien cuenta con varios planes de suscripción de pago, también puedes optar por una versión gratuita para disfrutar de tus títulos de anime favoritos. Te contamos de qué se trata.

Así es AnimeBox, la nueva plataforma de anime

Si te gusta el anime, seguro que has pasado por Crunchyroll, ya que cuenta con un abanico impresionante de títulos. Y si te ha gustado su dinámica, te interesará conocer la propuesta de AnimeBox.

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de títulos de anime, tanto las últimas novedades como grandes clásicos, como Naruto, Akira, Dragon Ball, One Piece, Fireworks, Boku no Hero Academia: Two Heroes, entre tantos títulos.

Y además, cuenta con varias ventajas interesantes. Por ejemplo, cuenta con contenido doblado al español, más allá de tener la versión original y subtitulada. Además de las series y películas, promete ofrecer contenido extra, como entrevistas, documentales y curiosidades sobre las series y películas de anime populares.

Así que si te gusta saberlo todo, podrás conocer algunos detalles de producción, a los creadores, así como el detrás de escenas de algunos de tus títulos favoritos. Puedes acceder a esta plataforma tanto desde su versión web como desde su app móvil para iOS y Android, o desde el TV, si es que tienes Chromecast o Android TV.

Verás que AnimeBox ofrece diferentes planes de pago, pero cuenta con una versión gratuita que te permite acceder a los estrenos en Simulcast y al catálogo de películas mediante el servicio de alquiler. Y un detalle a tener en cuenta es que podrás ver este contenido solo desde un dispositivo.