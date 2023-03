Llegan los complementos a ChatGPT, de OpenAI, para mejorar y ampliar sus posibilidades

No cabe duda de que ChatGPT, el ya famoso chatbot de Inteligencia Artificial generativa desarrollado por OpenAI, ha marcado un antes y un después en la forma en la que interactuamos por Internet a la hora de buscar información, crear contenidos, mantener la comunicación con conocidos, etc.

Lo malo es que ChatGPT, que recordemos se encuentra en fase de vista previa, es que no tiene información más allá del año 2021, por lo que los datos e informaciones más recientes no son tenidos en cuenta al no disponer de acceso en tiempo real a los datos que vayan circulando por Internet.



Permite acceder a una variedad de datos en tiempo real

Pero esta situación está empezando a cambiar con la llegada de los complementos, eso sí, en fase alfa limitada, por ahora en manos de unos pocos usuarios y desarrolladores.

Acorde a OpenAI en su comunicado de hoy, los complementos permitirán a ChatGPT conectarse a aplicaciones de terceros para, entre otras cosas, ser capaz de recuperar información en tiempo real como puedan ser los resultados deportivos, precios de las acciones, noticias de última hora, entre otros datos.

También le permitirá recuperar información de bases de conocimientos, tanto personales como empresariales, e incluso realizar acciones en nombre de los usuarios, como por ejemplo, reservar vuelos o pedir comida, entre otras posibilidades.

Con estos dos últimos puntos, queda aún más claro que los chatbots por IA se están convirtiendo en una seria amenaza a los veteranos asistentes virtuales, como por ejemplo, Siri

Greg Brockman, presidente y co-fundador de OpenAI, publica un vídeo de ejemplo en su perfil de Twitter, en el que se muestra el potencial de los complementos, enfocándose en que, partiendo de una receta, ChatGPT es capaz de generar una lista para compra de ingredientes y la incluye en el servicio de compras de Instacart, redirigiendo al usuario para completar el proceso.

Por ahora, limitado a unos pocos desarrolladores y usuarios

Por ahora existen complementos para estos servicios: Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram, y Zapier, aunque como decimos, el acceso se encuentra limitado.

OpenAI abre una lista de espera para que se puedan ir apuntando tanto desarrolladores como usuarios deseosos de probar los plugins existentes, e incluso los que también puedan venir por el camino.

Los desarrolladores tendrán más información en esta página introductoria.