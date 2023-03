Camo: Ahora compatible con todas las cámaras y con nuevas funciones

Camo es una aplicación lanzada en el año 2020 por Reincubate para convertir los propios dispositivos móviles, inicialmente los iPhone y año después también los móviles Android, en dispositivos de cámara web a modo de alternativas con resultados de mejor calidad a las propias cámaras web integradas y externas, a las cuales considera que no han llegado a evolucionar lo suficiente en estos años al seguir contando con sensores antiguos, además de estar limitadas por software, y que además hace uso de software privativo.

Ahora nos encontramos con la llegada de Camo 2, lanzada esta semana, dando un salto cualitativo al abarcar cualquier cámara que se pueda disponer, incluyendo las cámaras réflex y sin espejo, y también las cámaras de acción, aunque más allá de las cámaras también admite otros dispositivos como las tarjetas de capturas y los dongles HDMI.



Reincubate dice que:

Pero además de soportar cualquier cámara, sea del tipo que sea, Camo es capaz de ofrecer resoluciones y velocidades de cuadro más altas de las cámaras web y cámaras conectadas en relación a lo que obtiene con el software nativo de las mismas, e incluso es compatible con los ajustes habituales de cámara, y en caso de carecer de algunos ajustes básicos, Camo aporta sus capacidades para obtener lo mejor de las mismas.

De esta manera, Reincubate trata de convertir a Camo en la mejor alternativa al software de cámara nativo, para lo que señala que:

En otras palabras, si su cámara web viene con un software desagradable que lo rastrea, se ejecuta al iniciarse, ralentiza su máquina o no es nativo, puede reemplazarlo con Camo. Si el software es solo para PC y estás en Mac, o si tiene años o no es compatible con M1, o no tiene ningún ajuste, entonces Camo está aquí para ti.