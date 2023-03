Podrás elegir un avatar 3D para las reuniones de Microsoft Teams

Hace un par de años, Microsoft anunció que los avatares llegarían a Teams, pero esta propuesta demoró más de lo esperado, y aún los usuarios no cuentan con esa opción.

Sin embargo, puede que la espera esté a punto de terminar, ya que Microsoft comenzará a implementar los avatares 3D a partir de mayo. Te contamos de qué se trata y cómo funcionarán en tu cuenta de Microsoft Teams.

Los avatares 3D llegarán a Microsoft Teams

En un artículo anterior, te contamos que Microsoft Teams estaba implementando nuevos filtros de vídeos para las reuniones. Pero no será la única novedad que el equipo tiene preparada para dar más opciones a los usuarios al unirse a una videollamada.

Si damos un vistazo a la hoja de ruta de Microsoft, encontramos que los avatares 3D están agendados para lanzarse a partir de mayo:

Avatares para Microsoft Teams le brinda ese descanso de cámara que tanto necesita, al mismo tiempo que le permite colaborar de manera efectiva. Puede agregar una nueva capa de elección a sus reuniones y representarse a sí mismo de la manera que desee con avatares y reacciones personalizables.

Cómo usar un avatar 3D en reuniones de Microsoft Teams

Tal como se menciona en la descripción, estos avatares 3D pueden convertirse en una opción práctica cuando no puedes estar frente a la pantalla en una reunión de Microsoft Teams. Sí, para esas situaciones cuando no quieres aparecer en vídeo o encender la cámara, ya sea porque estás enfermo o porque no estás en un entorno que te sientas cómodo.

En ese caso, podrás valerte de tu avatar 3D para representarte en la reunión. Microsoft usará su tecnología para «interpretar las señales vocales del usuario» para animar al avatar. Y por supuesto, estos avatares tendrán muchas opciones para que podamos personalizarlo, tal como mencionó el equipo de Microsoft el año pasado.

Así que puedes elegirlo teniendo en cuenta tus características físicas, tu estilo de vestimenta o el tipo de reunión, accesorios, peinados, rasgos faciales, etc. Estas y otras opciones encontraremos en estos nuevos avatares 3D que Microsoft Teams implementará en breve.