Hospital Clínic de Barcelona, todo lo que se sabe sobre el ataque ransomware

El Hospital Clínic de Barcelona confirmó que un ciberataque ransomware afectó a sus sistemas informáticos el domingo pasado, lo que ha causado la cancelación de cirugías no urgentes y consultas externas, entre otros servicios.

Los profesionales del hospital y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña están trabajando juntos para solucionar el problema, pero no se sabe cuándo se restablecerá la normalidad.

Ataque de Ransom House obliga al Hospital Clínic de Barcelona a cancelar citas médicas

El hospital informó que el ciberataque fue perpetrado desde fuera de España. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y los profesionales del hospital están trabajando para solucionar el problema, pero el director médico del hospital, el Dr. Antoni Castells, dijo que no pueden hacer ninguna previsión sobre cuándo se restablecerá la normalidad.

El ciberataque ha obligado al hospital a aplazar 150 cirugías no urgentes, entre 2.000 y 3.000 consultas externas y unas 400 extracciones de sangre programadas. Además, el hospital ha tenido problemas para realizar radioterapia y ha tenido que aplazar las sesiones de radioterapia oncológica programadas. Desde el domingo, el hospital está atendiendo las urgencias con papel, lo que ralentiza los procesos y ha obligado a reforzar las dotaciones de personal administrativo.

El Clínic ha confirmado que ha podido reactivar el acceso a parte de sus sistemas informáticos afectados por el ciberataque y que este martes reanudará las consultas externas con un 10% de actividad. También esperan recuperar entre el 40% y el 50% de procedimientos en los quirófanos.

Por lo visto no hay ningún ataque a la base datos del hospital y hay copias de seguridad que permitirán salvar mucha información, ya que no estaban conectadas en la nube. No han dado detalles sobre qué datos se verán afectados.

¿Pagarán lo que piden los criminales?

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, ha detallado que el ciberataque sufrido es del tipo ransomware, que consiste en la inhabilitación de un sistema informático a cambio de un pago para recuperar la información, pero ha asegurado que, de momento, los piratas informáticos no se han comunicado con ellos. En todo caso, Marcén dijo que no se pagará ni un céntimo.

Quién ha realizado el ataque?

El director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Tomàs Roy, ha destacado que el ataque está perpetrado desde fuera de España y que han identificado al grupo criminal responsable, denominado Ransom House. Roy también destacó que el ataque es complejo y no sigue el modus operandi clásico, e incluye técnicas nuevas. Según Roy, se producen cada año alrededor de 1.700 millones de ataques en Cataluña, el 98% de los cuales se bloquean. Sin embargo, unos 2.000 de estos ataques constituyen problemas de seguridad.

Qué se hará para que no ocurra de nuevo

El Hospital Clínic de Barcelona ha tomado medidas para evitar que este tipo de ataques vuelvan a suceder en el futuro. Uno de los pasos que ha dado es la implementación de un plan de contingencia para situaciones de emergencia, que permita continuar brindando atención a los pacientes incluso en caso de un ciberataque. Los ataques nunca pararán, pero sí se podrán reestablecer los servicios con más rapidez.

Asimismo, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha señalado la importancia de tomar medidas preventivas para evitar ataques informáticos. Estas medidas pueden incluir la actualización de los sistemas informáticos, la implementación de contraseñas fuertes y la realización regular de copias de seguridad de los datos.