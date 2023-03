Twitter vuelve a sumar un nuevo problema técnico en la era Musk

Twitter vuelve a sufrir un nuevo problema técnico a nivel global, dando lugar a que muchos de sus usuarios no hayan podido desde twittear e interactuar con tweets publicados por otros usuarios, incluyendo los integrados en sitios web de terceros, hasta ni siquiera poder acceder a la plataforma en el caso más extremo.

Para este caso los usuarios se han encontrado (incluido yo) el mensaje de «Your current API plan does not include access to this endpoint» (Su plan de API actual no incluye acceso a este punto final), remitiendo a la sección de API de Twitter en la web para desarrolladores donde, irónicamente, aparece el mismo error.



Un cambio interno como origen del problema de hoy

Twitter dice en su página de soporte que algunas de sus partes pueden que no funcionen como se esperaba, señalando que han realizado algunos cambios internos con consecuencias no deseadas, prometiendo que corregirán los errores e informarán de ello, como finalmente ha ocurrido.

Se da la circunstancia de que el anterior problema técnico se produjo hace menos de una semana, precisamente el miércoles de la semana pasada, donde los usuarios han ido encontrando problemas en la utilización de sus funciones.

Ya son varios los errores técnicos calificados como graves que han tenido lugar en la plataforma de redes sociales desde que Elon Musk se hizo con la plataforma el pasado mes de octubre, incluyendo otro error grave producido el pasado mes de diciembre.

Con una masa laboral al mínimo

Y estos errores se producen cuando Twitter va contando cada vez con un menor número de empleados, dada las diferentes rondas de despidos que han tenido lugar en la compañía en la búsqueda de reducción de costes para tratar de buscar la viabilidad, y que de forma paralela, ha venido acompañado de novedades.

Este hecho ha empañado el anuncio del propio directivo de horas atrás, que señaló que los Mensajes Directos contará a finales de este mismo mes de marzo con cifrado de extremo a extremo, una de las solicitudes más demandadas por los usuarios.

Conclusión

Puede pensarse (a falta de confirmación) que los problemas de hoy lunes pueden estar relacionados con los cambios que la compañía ha introducido recientemente en sus APIs, dando lugar a que ya no se pueda usar Twitter desde terceros clientes como antes, cuyos desarrolladores ahora han puesto las miradas hacia Mastodon a modo de alternativa.

Estos problemas técnicos darán alas a que la competencia pueda sacar pecho a modo de ventaja, sobre todo, en aquellas plataformas que cuenten con un modelo de funcionamiento descentralizado, un modelo que está en completo auge, como ya vimos recientemente con la llegada de Bluesky a iOS en fase beta por invitación.