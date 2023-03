Entrevista con Jon von Tetzchner, CEO de Vivaldi, co-fundador de Opera

Jon von Tetzchner, el CEO de Vivaldi Technologies, la compañía que desarrolla el navegador web Vivaldi, es una leyenda en la industria de navegadores web. Él co-fundó Opera y fue CEO de la compañía hasta que renunció en 2010, continuando como asesor hasta 2011.

Tuve la oportunidad de hablar con él durante el MWC de Barcelona, donde hablamos de diversos temas, como la salida de Opera, la creación de Vivaldi, la privacidad y el futuro de la inteligencia artificial.

Dos años después de dejar Opera, empezó Vivaldi.

Fue realmente cuando Opera abandonó Presto y el diseño general, cuando se hizo visible la necesidad de Vivaldi. Pero en un principio no me había planteado hacer otro navegador […] Vimos que los usuarios estaban muy descontentos con las decisiones que se habían tomado en Opera, así que decidimos construir otra compañía de navegadores web.

Vivaldi es una compañía muy diferente de Opera. No tiene inversores externos, y cuenta con un enfoque muy diferente en la privacidad. «No creemos que debamos recopilar datos de los usuarios», dijo. «Lo que haces en el navegador es tu negocio, no el nuestro».

Al preguntar sobre la privacidad en sus tiempos en Opera, comenta que durante su tiempo en Opera sí se centraron en la privacidad, pero no puede responder por lo que sucede ahora.

Para proteger la privacidad de los usuarios, Vivaldi tiene un bloqueador de rastreadores y un bloqueador de anuncios integrados. «No estamos recopilando tus datos, ni en la nube ni en el ordenador», dijo Jon.

Vivaldi también tiene una gran cantidad de características útiles para los usuarios, incluyendo una forma de tomar notas en el navegador y una forma de agrupar las pestañas. «Estamos haciendo un navegador para nuestros amigos«.

Otra área en la que Vivaldi se está expandiendo es en el mercado de automóviles. La compañía ha creado versiones de su navegador para varios modelos de automóviles, incluyendo el Polestar 2 y el Mercedes Benz E Class, así como coches del grupo VW, empezando por Audi en algunos modelos a partir de julio de este año, y más modelos de Porsche, Volkswagen y Skoda más adelante..

La industria automotriz no siempre se mueve muy rápidamente, pero estamos hablando con muchos más fabricantes de automóviles y sabemos que van a lanzar modelos con nuestro navegador.

En cuanto al futuro de la inteligencia artificial, Jon tiene algunas preocupaciones sobre cómo se está usando esta tecnología. No cree que pueda ser usada en un navegador web para responder preguntas a los usuarios, aún es pronto para eso. Son miles de ejemplos los que podemos encontrar donde la IA miente a la hora de responder una pregunta de un usuario, es un hecho.

Con respecto a los jóvenes y la IA, su preocupación es que los estudiantes quieran usar la IA para hacer sus deberes.

Puede ayudarles a terminar tareas difíciles, pero es como pedirle a un amigo que te haga los deberes. Así no se aprende mucho. Incluso aunque lo leas y lo entiendas, no es lo mismo que hacerlo tú mismo. […] Tengo amigos y familiares jóvenes que están muy entusiasmados con la inteligencia artificial, pero a veces me preocupa que estén utilizando la tecnología como una forma de hacer las cosas más fáciles en lugar de aprender de ellas.