Imagen AI, para obtener variaciones de una imagen usando Inteligencia Artificial

¿Alguna vez has estado atascado en un proyecto de diseño y no has sabido cómo seguir adelante? ¿Has deseado poder generar ideas frescas y únicas sin tener que dedicar horas a buscar inspiración en línea? Con Imagen-AI, ahora puedes hacerlo. Esta herramienta utiliza la inteligencia artificial para generar ideas de diseño, variaciones de productos e inspiración ilustrativa a partir de una única imagen de referencia.

Cómo es Imagen-AI

Imagen-AI es una herramienta poderosa para diseñadores, fotógrafos y escritores que buscan inspiración y desean automatizar tareas tediosas. Con solo una imagen de referencia, Imagen puede generar ideas de diseño ilimitadas, variaciones de productos e inspiración ilustrativa. Algunos de los casos de uso mencionados incluyen diseñadores de productos, fotógrafos, ilustradores, arquitectos o decoradores de interiores y escritores.

La herramienta de Imagen-AI es fácil de usar y ofrece una variedad de características para ayudarte a transformar tus diseños. Algunas de las características incluyen:

Creación de fondos impresionantes

Imagen-AI puede crear fondos impresionantes para tus productos de comercio electrónico. Ya no tendrás que tomarte la molestia de tomar fotos de fondo para tus productos, ya que Imagen-AI generará infinitas opciones de fondo en solo cinco segundos.

Modificación de detalles

Además de generar variaciones de productos, a veces es posible que desees modificar solo parte de tus productos o fotos. Imagen-AI utiliza máscaras y texto para modificar partes específicas de los productos y permitir que los diseñadores tengan control total sobre los diseños.

Cambios de iluminación

Imagen-AI puede cambiar fácilmente las condiciones de iluminación de tus fotos de productos, lo que las hará parecer como si hubieran sido tomadas por un fotógrafo profesional.

Imagen-AI es una herramienta única y útil para cualquier persona que necesite inspiración creativa. El equipo detrás de Imagen-AI promete continuar agregando nuevas características y mejorando la herramienta para asegurarse de que sus usuarios siempre tengan acceso a la última tecnología en generación de imágenes, por lo que no perderemos su rastro.

Enlace: www.zmo.ai/imagen/