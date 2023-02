Netflix y Pokémon se unen para lanzar una serie stop motion

«La conserje Pokémon» será la nueva serie de The Pokémon Company en asociación con Netflix y la colaboración de Dwarf Animation Studio.

Sí, una nueva serie de Pokémon y con estilo stop motion que podría desembarcar en Netflix este año, aunque aún no se conocen demasiados detalles.

Una serie de animación stop-motion con los Pokémon

Bajo el contexto de un nuevo Pokémon Presents, se han anunciado muchísimas novedades para sus fans. Y entre ellas, Pokémon Company dió a conocer que se presentará una nueva serie «La conserje Pokémon». Una serie que se podrá ver en Netflix y que tendrá varias particularidades.

Si bien aún no han mencionado la fecha de estreno de este serie, han creado expectativa con un «próximamente» y un pequeñísimo trailer compartido en YouTube. Simplemente se menciona que es un complejo hotelero Pokémon, que los Pokémon son los huéspedes, y que esta es la historia de la conserje.

Y si damos un vistazo a la descripción, nos enteramos que la conserje se llama Haru, y que su historia girará en torno a la interacción con los huéspedes del complejo. Pero lo que más capta la atención en esos breves segundos es que se ha elegido la técnica de stop motion para dar vida a la serie.

Así que tendremos el mundo de Pokémon en una serie animada de stop motion, que se ambientará en un lujoso complejo exclusivo, y que se podrá ver por Netflix. Tal como menciona Minyoung Kim, vicepresidenta de Contenido asiático en Netflix:

Netflix está deseando deleitar a los fans de Japón y del resto del mundo con ‘Pokémon Concierge’, una experiencia visual y narrativa totalmente nueva con una animación ‘stop-motion’ rompedora, ambientada en el mundo de Pokémon y creada en estrecha colaboración con The Pokémon Company

Por el momento, no hay más detalles, así que tendremos que esperar que Netflix o The Company Pokémon nos sorprendan con algún adelanto. Si bien no se ha mencionado la fecha, puede que sea uno de los estrenos que Netflix esté considerando para este 2023.