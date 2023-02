¿Por qué no encontramos vida en Marte? La culpa la tiene la tecnología usada

Una cosa es detectar microscopios que se mueven, y otra cosa es detectar vida microscópica muerta hace millones de años.

Con eso en mente, hay un nuevo estudio que puede ayudarnos a entender porque aún no se han detectado muestras de vida en Marte.

Un estudio en el desierto de Atacama de Chile, similar a partes de Marte, muestra que la tecnología actual no puede detectar la «materia oscura microbiana» muerta hace mucho tiempo. Los investigadores detrás del estudio argumentan que si no mejoramos nuestra capacidad para identificar la vida microscópica, la vida en Marte seguirá eludiéndonos, especialmente si la vida que buscamos existió hace miles de millones de años cuando el planeta era más cálido y húmedo de lo que es hoy. Los instrumentos no consiguen detectarlos en el desierto de Chile, por lo que tampoco lo harán en Marte.

Qué es el microbioma oscuro

El equipo de la Universidad Autónoma de Chile propone un nuevo concepto, el «microbioma oscuro«, para representar la incertidumbre de los microorganismos que los científicos pueden detectar mediante secuenciación genética sin saber exactamente qué son. El estudio encontró que casi el 9% de las secuencias genéticas obtenidas mediante la secuenciación de próxima generación cayeron en la categoría ‘no clasificada’, mientras que el 40% de las secuencias restantes no pudieron asignarse a nada más específico que los taxones más altos, como órdenes o dominios.

Los límites de los robots que mandamos a Marte

Los rovers de Marte, encargados de buscar rastros de biología, podrían estar pasando por alto formas de vida microscópica simplemente porque sus instrumentos no están preparados para la tarea. La detección de microorganismos es mucho más desafiante, con detección limitada o nula en la mayoría de los casos. Aunque el rover Perseverance encontró «signos fuertes» de materia orgánica en Marte, aún no está claro si estas moléculas tienen orígenes biológicos.

La solución es traer muestras a la Tierra

Los resultados enfatizan la importancia de devolver muestras a la Tierra para abordar de manera concluyente si alguna vez existió vida en Marte. Durante años, la NASA ha estado planeando recuperar sus muestras de Marte para observarlas más de cerca, pero esto requerirá una misión espacial para llegar más lejos que nunca. La fecha de este momento histórico está actualmente fijada para algún momento de los años 2030 o 2040, aunque todo dependeré de cómo nos comportemos.