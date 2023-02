Microsoft firmó un contrato de 10 años para llevar sus juegos de Xbox a Nvidia GeForce Now

Un acuerdo de 10 años ha sido alcanzado por Xbox para llevar sus juegos de PC al servicio de transmisión GeForce Now de Nvidia. Este acuerdo permite que los títulos de Xbox para PC sean reproducidos en dispositivos compatibles, como PC, macOS, Chromebooks, teléfonos inteligentes, entre otros.

Esto incluye juegos existentes de Xbox y títulos futuros, sumando eventualmente el catálogo de Activision Blizzard, si se aprueba la adquisición de la empresa por parte de Microsoft.

Un nuevo esfuerzo de Microsoft por obtener la aprobación de su adquisición de Activision Blizzard

Nvidia ha expresado su apoyo para la aprobación regulatoria de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, diciendo que esta asociación «resuelve» sus preocupaciones. Este anuncio llega después de que se informara que varias empresas temían que Microsoft obstaculizara la competencia.

Aunque el cierre del trato no se anticipa hasta mediados de 2023, Microsoft dice que comenzará a trabajar con Nvidia de inmediato para integrar sus juegos de Xbox para PC en GeForce Now. Esto permitirá a los miembros transmitir los juegos de PC que compran en la Tienda Windows, incluidos los títulos de socios de terceros donde el editor ha otorgado derechos de transmisión a Nvidia. Los juegos de Xbox para PC que se ofrecen en tiendas de terceros también estarán disponibles para su transmisión a través de GeForce Now.

Microsoft también ha firmado un acuerdo de 10 años con Nintendo para llevar Call of Duty a las plataformas del gigante japonés de los juegos. La compañía también ha ofrecido un trato similar a Sony, pero aún no ha sido aceptado. El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha dicho que Sony puede sentarse y elaborar un acuerdo que aborde lo que le preocupa, principalmente el acceso a Call of Duty en el futuro, o puede gastar toda su energía tratando de bloquear este acuerdo.

PlayStation ha argumentado que la posesión de Call of Duty por parte de Microsoft y su inclusión en su servicio Xbox Game Pass perjudicaría las ventas en PlayStation y otras plataformas. En respuesta, Microsoft ha estado buscando hacer tratos con compañías como Nvidia y Nintendo para mostrar a los grupos reguladores que está dispuesto a jugar limpio durante la primera década. Microsoft también ha argumentado que PlayStation y Nintendo son jugadores más importantes en la industria de los juegos en un esfuerzo por disminuir el impacto que tendría su adquisición. Se desconoce cuándo se cerrará el acuerdo con Activision Blizzard.