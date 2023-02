realme 10 vs realme 9, comparación de fotos con ambos dispositivos

Hace pocos días se presentó el realme 10 al mundo, un fantástico gama media por poco más de 200 euros, con una buena cámara, un diseño moderno y un chip impresionante por ese precio.

En este artículo quiero comparar las fotos de este nuevo dispositivo con las fotos realizadas con el realme 9 del año pasado. Las mismas fotos hechas en el mismo momento desde el mismo lugar.

En el post han sido comprimidas y reducidas en tamaño para que cada imagen no sea de más de 5 megas, pero podéis verlas todas en su tamaño original en este enlace.

Antes de verlas es importante tener en cuenta que la cámara del realme 9 es de 108MP y tiene una gran angular, mientras que la del realme 10 es de 50 MP, sin gran angular.

Fotos con realme 10

Agua verde, más real, ya que, efectivamente, era verde

El zoom es adecuado, no es enorme, pero no pierde mucha calidad.

El desenfoque en modo retrato es prácticamente perfecto

La cámara selfie es normalita, con colores fieles, sin mucho posprocesado

El movimiento lo captura perfectamente, y los brillos. Sin distorsión en colores cuando hay mucho Sol reflejando

Con el Sol casi de frente tampoco decepciona

El modo calle con 120mm

Modo calle

Modo calle con 120 mm

modo calle con 50 mm

modo calle con 80 mm

modo calle con 120 mm

Acercándome al máximo a un árbol

Panorama general

Fotos con realme 9

Colores azulados del agua

Con gran angular sale agua más verde

Desenfoque correcto del fondo en modo retrato

El selfie

Movimiento de niños y burbujas de jabón

Con el Sol algo más de frente

Pasamos al modo calle, con 50 mm hasta 120mm, para tener fondo más o menos desenfocado

Modo calle con gran angular

Modo calle con 50mm

Modo calle con 120 mm

Primeros planos

Vista general de calle

Conclusión

Los colores del reame 10 me gustan más, aunque echo de menos el gran angular. Cámara macro no puedo pedir al tratarse de un gama media de poco más de 200 euros, pero lo de acercarme mucho a los objetos tampoco me ha decepcionado.

Responde bien a los diferentes ambientes, con luces y con sombras. En el enlace tenéis algunas nocturnas que también hice con el realme 10.

El realme 9 sigue siendo una buena opción por su relación entre coste y beneficio, pero el precio del realme 10 es arrasador para lo que ofrece. Si tuviera que comprar uno por su cámara, compraría el 10.