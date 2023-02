Los comentarios más divertidos en Twitter con ChatGPT caído

ChatGPT lleva varias horas caído, incluyendo su versión de pago, ChatGPT Plus. Recuerda a lo que pasaba en Twitter con la ballena azul en sus primeros años, solo que ahora hay usuarios de pago por detrás.

Eso ha hecho que miles de personas se quejen, que muestren su enfado, pero también que demuestren cómo hay una enorme cantidad de profesionales que dependen en gran parte de los resultados devueltos por esta Inteligencia Artificial.

Aquí tenéis algunos de los Tweets más divertidos que he encontrado sobre el tema:

– ChatGPT ha estado caído durante algunas horas. Y ya puedo decir cómo disminuyó mi productividad. Será muy divertido cuando esta cosa se despliegue en masa. «Lo siento, no pude trabajar, el chatGPT no funcionó» será el nuevo «mi perro se comió el informe». – link

– 5 cosas que puedes hacer mientras ChatGPT está caído –

1. Sigue actualizando el sitio web de chatgpt cada 5 minutos

2. Sal a caminar o dúchate para obtener nuevas ideas

3. Cocina la comida

4. Pasa tiempo con tu familia

5. Envíe un correo electrónico a su cliente informándole que el próximo envío se retrasará

link

– ¿Cómo se supone que debo escribir un tweet creativo cuando #chatgpt está inactivo? – link

– Hola, nerds, chatGPT y los servicios abiertos de IA están caídos. Usa esto como una oportunidad para tomar una ducha – link

– ChatGPT está inactivo y olvidé cómo escribir correos electrónicos – link

– ChatGPT está inactivo, ¿cómo se supone que debo escribir TypeScript? – link

– ChatGPT parece estar inactivo y, de repente, es como volver a la edad oscura y tener que escribir la cadena de documentación de una función manualmente. Va a mostrar lo rápido que uno puede volverse dependiente de una tecnología transformadora – link

– No hay luces y chatgpt está caído. Supongo que tengo que sentarme con mis propios pensamientos ahora – link

RT @NFT3com: #ChatGPT is down.

Please wait while we think of a tweet pic.twitter.com/K6LyzsMnBF

— AGS&B (@agsb_bilbao) February 21, 2023