¿Buscas algún servicio de streaming que sea más barato que Netflix? Pues aquí tienes 4 de las mejores alternativas en la actualidad

Puede que ya lo sepas, pero no está de más recordar que hoy día es donde más opciones hay de servicios de streaming para ver series, películas y documentales, cuando, donde y como quieras.

Y si bien Netflix es una de las plataformas más conocidas en general, hay diversas alternativas más baratas que de seguro te pueden llamar la atención, por lo que el día de hoy hemos venido con este artículo que incluye hasta 4 de las mejores opciones que puedes encontrar por un menor precio que Netflix, sin contar con la que llegará a finales de este mes, SkyShowtime, así que vamos a por ello.

Comenzamos con una opción bien interesante y tal vez un poco inesperada para ti, Movistar Plus+ Lite. Y es que a pesar de que no seas cliente de redes móviles o fibra de Movistar, tienes la alternativa de acceder a su plataforma de streaming a través de Movistar Plus+ Lite, quien tiene un coste de 8 euros al mes por los primeros meses y que te incluye diversos canales de la cadena, además de algunos otros como TNT, AMC, o Fox.

Ahora llega un nombre mucho más conocido por todos en el mundo del entretenimiento, y por si no lo sabías, HBO ofreció una oferta vitalicia de HBO Max por 4,99 euros al mes, pero en caso de que no la hayas podido alcanzar, actualmente la suscripción mensual tiene un precio de 8,99 euros, sin mencionar que también puedes optar por el plan anual que tiene un 35% de descuento.

Llega el momento de hablar de Filmin, un servicio de streaming originario de España que tiene en sus filas una amplia variedad de clásicos del cine, al igual que títulos nuevos propios del cine español y del apartado internacional. ¿Su precio? 7,99 euros el mes, aunque también podrías ahorrarte algo de dinero si adquieres la suscripción anual (84 euros).

Por último pero no por ello menos importante, Amazon Prime Video también se une a este listado, siendo de hecho la opción más barata de todas. 4,99 euros al mes, el mejor precio de todos los que hemos enseñado, esto sin tener en cuenta que también ofrecen el mejor precio de suscripción anual que hay en el mercado (49,99 euros). Ya en cuanto a su catálogo, tendrás acceso a todo el material disponible, es decir, las producciones originales de Prime Video y todo aquel contenido del cual tengan derechos.