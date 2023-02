Google ahora bloquea de forma automática el spam que llega a Calendar

El equipo de Google está implementando una nueva dinámica para evitar que las cuentas de sus usuarios se llenen de spam.

Una opción que ahora está habilitada de forma predeterminada, y que evitará que desconocidos generen recordatorios automáticos de eventos que no nos interesan.

Nueva opción predeterminada para bloquear el spam en Calendar

Google Calendar tiene muchísimas funciones que no solo nos permiten llevar nuestro calendario, sino que también coordinar nuestros horarios con nuestra familia, equipo, etc. Sin embargo, una de sus dinámicas permitía que cualquier usuario pudiera generarnos recordatorios automáticos con solo enviar una invitación a un evento por correo electrónico.

Si bien puede ser que el 1% de estas invitaciones nos interesen, el resto solo crean spam en nuestra cuenta de Google Calendar. Para evitar esta situación, el equipo de Google lanzó una opción que permite bloquear los recordatorios automáticos a las invitaciones de estos eventos.

Una dinámica que se aplica con las invitaciones de usuarios que no forman parte de nuestros contactos, o que no hemos interactuado antes. Por supuesto, se nos seguirán mostrando estas invitaciones a eventos en Gmail, pero no interferirán con nuestra cuenta de Calendar. Si deseamos aceptar algunas de esas invitaciones, solo tenemos que marcar como conocido al remitente.

Una dinámica que funciona bien, siempre y cuando, hayamos habilitado previamente la opción «Solo si se reconoce el remitente». Sin embargo, a partir de la última actualización, esta función de Google Calendar esta habilitada de forma predeterminada. Así que ahora Google ahora detectará automáticamente las invitaciones a Calendar que llegan a Gmail, y si no reconoce el remitente bloqueará los recordatorios automáticos.

Por supuesto, el usuario seguirá teniendo control sobre esta opción, y podrá anular el bloqueo automático si desea agregar el recordatorio o al remitente a sus contactos. Pero si no deseas complicarte con la configuración, y quieres protegerte del spam, ahora Gmail y Calendar harán todo el trabajo por ti.