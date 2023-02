Las gafas de Realidad Virtual más ligeras del mundo

Bigscreen ha lanzado su primer casco de realidad virtual (VR), el Beyond, que se presenta como el más ligero del mundo.

Las gafas, exclusivas para computadoras, pesan menos de 170 gramos, lo que lo hace más ligeras que algunos competidores conocidos como el HTC Vive Flow. A pesar de su tamaño compacto, el Beyond cuenta con dos pantallas OLED de alta resolución de 5K y 90Hz, seguimiento de seis grados de libertad y ópticas que eliminan el efecto de rejilla en la pantalla. Además, el casco ofrece un campo de visión horizontal decente de 93 grados.

Para personalizar el ajuste del casco, los usuarios deben escanear sus rostros con una aplicación de iPhone y comprar lentes personalizados si usan gafas. El seguimiento de seis grados se realiza con estaciones base externas SteamVR, y los auriculares integrados solo están disponibles como una correa de audio opcional. El casco está disponible para preordenar por $999 y se enviará a los Estados Unidos en el tercer trimestre de 2023. Canadá y Europa obtendrán sus unidades en el cuarto trimestre, mientras que Australia, Nueva Zelanda y Japón tendrán que esperar hasta finales de año.

El Beyond es compatible con la plataforma SteamVR y funcionará con cualquier controlador compatible, incluidos los controladores Vive y Valve’s Index, y los rastreadores de cuerpo completo. Los usuarios necesitarán una computadora con al menos un procesador de cuatro núcleos y gráficos de clase GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT para utilizar el casco.

Si bien el Beyond es menos costoso que algunos cascos de VR más grandes y con menos resolución, como el Meta Quest Pro y el HTC Vive XR Elite, no viene con controladores y no se puede compartir con otros usuarios. Además, no es compatible con todas las aplicaciones de VR que no utilizan SteamVR. Sin embargo, el Beyond puede ser una opción viable para aquellos que buscan un casco de alta calidad y ligero que puedan usar cómodamente durante largos períodos.

Para utilizar el casco de realidad virtual Beyond de Bigscreen, se necesita un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

– Procesador: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 o superior.

– Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT o superior.

– Memoria RAM: 8 GB o más.

– Conexión a Internet: se recomienda una velocidad de descarga de 5 Mbps o superior.

– Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

También se recomienda tener una conexión a Internet por cable y utilizar un SSD en lugar de un disco duro tradicional para mejorar el rendimiento. Es importante tener en cuenta que, a medida que aumenta la calidad y la resolución de los juegos y aplicaciones de realidad virtual, se necesitan requisitos más potentes para lograr un rendimiento óptimo.

Sobre Bigscreen

Bigscreen es una empresa de tecnología que se dedica al desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y aumentada. La compañía fue fundada en 2014 por Darshan Shankar, un emprendedor y exingeniero de Silicon Valley. Bigscreen es conocida por su plataforma de realidad virtual social que permite a los usuarios interactuar en una variedad de entornos virtuales, como salas de cine, salones de juegos, playas y más.

La plataforma de Bigscreen se lanzó en 2016 y ha ganado popularidad entre los usuarios de realidad virtual y los entusiastas de los videojuegos. La empresa ha recaudado más de $16 millones en financiación de inversores, incluidos True Ventures, Andreessen Horowitz y el fabricante de tecnología Qualcomm.