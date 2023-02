PayPal congeló su proyecto de criptomoneda

El aumento del escrutinio regulatorio sobre las criptomonedas ha tenido un impacto en los planes de lanzamiento de la criptomoneda de PayPal.

Según un informe reciente, este freno se produjo un día después de que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York investigara a Paxos, un socio clave con el que PayPal estaba trabajando en su proyecto de moneda estable.

PayPal deja en suspenso su proyecto de stablecoin

Una stablecoin es un tipo de criptomoneda que está diseñada para mantener un valor estable en relación a un activo subyacente, como el dólar estadounidense, el euro o el oro. El objetivo es ofrecer la estabilidad de precios de una moneda tradicional, pero con la tecnología blockchain y la descentralización de las criptomonedas.

En su caso, PayPal había previsto lanzar su moneda estable respaldada por el dólar estadounidense durante las próximas semanas. Sin embargo, aquel lanzamiento ahora está sujeto a retrasos debido a la necesidad de comprender mejor las regulaciones relacionadas con los activos digitales, según una fuente cercana al asunto, citada por Bloomberg.

Los primeros rumores sobre las intenciones de PayPal de lanzar su propia stablecoin surgieron en 2021. Por aquel entonces, se informó que la compañía mantenía conversaciones con desarrolladores externos, como Ava Labs, en relación con este proyecto.

Finalmente, el socio clave en este proyecto terminó siendo Paxos, una plataforma regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. La empresa presenta con orgullo sus medidas de compromiso con la protección del consumidor, ya que mantiene sus reservas de monedas estables en bonos del Tesoro de EE. UU. y en efectivo. La stablecoin de Paxos, conocida como Pax Greenback, es promocionada en su sitio web como una opción segura y estable para los consumidores. También, gozan de reconocimiento por estar detrás de la stablecoin propia de Binance.

Si bien, fuentes cercanas a Paxos han confirmado que la compañía está siendo objeto de una investigación, no se ha revelado el alcance de la misma. No obstante, dejaron en claro que el permiso que les admite operar con estos activos, su estatuto de sociedad fiduciaria de propósito limitado, que poseen desde 2015, no corre el riesgo de ser revocado.

PayPal lleva años explorando el mundo criptográfico. Sin ir muy lejos, ya permite realizar algunas operaciones con criptomonedas. Sin embargo, su propia iniciativa tendrá que esperar un poco más, con tal de contar con las certezas necesarias de estabilidad, que son fundamentales de transmitir a sus clientes.