Gen-1, para crear vídeos impresionantes con Inteligencia Artificial

Runway es una start-up que co-creó Stable Diffusion, un modelo de AI generativo que tiene la capacidad de generar imágenes completas a partir de texto. Sin embargo, después de la creación de Stable Diffusion, Runway se separó y lanzó un nuevo modelo de AI generativo llamado Gen-1, que es capaz de transformar videos en cualquier estilo visual que el usuario quiera.

Así es, la compañía de tecnología Runway ha lanzado un nuevo sistema generativo de IA llamado Gen-1 que cuenta actualmente con cinco modos diferentes:

– Estilización: aplicará el estilo de una imagen estática o de un texto al video fuente.

– Storyboard: convertirá bocetos en animaciones estilizadas.

– Máscara: permitirá aislar y transformar rápidamente un sujeto, incluso si está en movimiento.

– Renderización: convierte modelos 3D sin texturizar en una escena terminada.

– Personalización: brinda un control fino sobre todo lo anterior.

Antes de seguir, veamos una demostración con lo mejor de su vídeo de presentación:

Como veis, Gen-1 puede ser utilizado en la post-producción de películas y videos, así como en la creación de contenido generado por AI para plataformas en línea.

Este no es el primer sistema de IA capaz de generar videos completos o modificarlos estilísticamente, pero en la demo parece ser notablemente más impresionante. Según el CEO y cofundador de Runway, Cristóbal Valenzuela, es «uno de los primeros modelos» desarrollados con los creadores de video en mente y es capaz de generar grabaciones mucho más largas. De hecho, algunas de las iteraciones previas de la tecnología de la compañía ya han sido utilizadas en películas como el éxito del año pasado «Everything Everywhere All at Once».

Valenzuela incluso afirma que estamos muy cerca de tener películas completas generadas por AI, por lo que deja claro que el futuro, ya está aquí.

Podéis pedir acceso a Gen-1 en este enlace.