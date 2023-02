Microsoft Edge te dirá si tu contraseña es segura con esta nueva herramienta

Opciones no nos faltan para crear una contraseña segura para cada app o servicio web que usamos a diario. No solo tenemos los gestores de contraseñas, que incluyen funciones que nos ayudan a elegir una apropiada, sino que también con algunas opciones integradas en los navegadores web.

Siguiendo esta línea, Microsoft Edge va a sumar una nueva opción que les dirá a los usuarios el nivel de dificultad de su contraseña. Te contamos de qué se trata.

Nueva opción en Microsoft Edge para crear una contraseña

El navegador web de Microsoft ya cuenta con algunas opciones que permiten gestionar nuestras contraseñas sin depender de herramientas de terceros.

Sin embargo, el equipo de Microsoft quiere darle una ayuda extra a los usuarios sumando una nueva opción que le dirá si la contraseña que han elegido es segura. Es decir, cada vez que se registre en un sitio web o inicies sesión, Microsoft Edge le dirá el nivel de dificultad para descifrarla que tiene tu contraseña.

Una dinámica que ya hemos visto en varios gestores de contraseñas, junto con otras opciones, que nos ayudan al momento de usar o no el código elegido. Pero en este caso, tendrás esta función integrada directamente en el navegador web. Al parecer, Edge resumirá el grado de dificultad en Débil, Moderado y Difícil.

Por supuesto, no impedirá que uses la contraseña, pero servirá a modo de tirón de oreja si has elegido una que no parece es segura. En ese caso, puedes valerte de otra de las funciones de Microsoft Edge, el generador de contraseñas.

Una opción que se activa automáticamente cuando te registras en un sitio o plataforma web, mostrando a modo de sugerencia una contraseña. Puedes tomarla y guardarla automáticamente en el gestor integrado del navegador, o pasarla de alto y escribir tu propia opción.

Por el momento, esta nueva opción, que revela el grado de dificultad de una contraseña, está en fase de pruebas en algunas de las versiones beta del navegador web. Así que habrá que esperar para verla en la versión estable de Microsoft Edge.