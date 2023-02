Microsoft publicó actualización de Office para medir cuántas personas todavía usan versiones antiguas

Microsoft ha lanzado recientemente una actualización denominada KB5021751, destinada a los usuarios de Office 2007, 2010 y 2013.

Esta actualización tiene como objetivo ayudar a Microsoft a determinar la cantidad de usuarios que aún están utilizando versiones antiguas de Office e identificar los dispositivos donde estas versiones todavía están instaladas.

Microsoft sondea cuántos usuarios siguen con versiones antiguas de Office

Las versiones antiguas de Office ya no reciben actualizaciones de seguridad, correcciones de errores ni soporte técnico. Bajo este contexto, las versiones que superan su ciclo de soporte, son vulnerables ante eventuales ataques y problemas de rendimiento.

Mientras que Office 2007 y Office 2010 ya alcanzaron su fin de soporte en 2017 y 2020, respectivamente, Office 2013 se encuentra próxima al fin de su período de soporte extendido, el 11 de abril de 2023.

Por lo mismo, extrañeza causó en algunos usuarios de aquellas versiones el haber recibido recientemente la actualización KB5021751, a través de Windows Update. Esta actualización sólo va dirigida a aquellos dispositivos que tienen habilitada la opción de recibir actualizaciones para otros productos de Microsoft, siempre que mantengan instalada alguna de las versiones de Office antes mencionadas.

Desde el principio, Microsoft reportó que se trataba únicamente de una herramienta para recopilar datos de diagnóstico y rendimiento. En la descripción de la actualización en Windows Update, señalaba: “Esta actualización está destinada a ayudar a Microsoft a identificar la cantidad de usuarios que están ejecutando versiones sin soporte (o que pronto dejarán de tenerlo) de Office, incluidos Office 2013, Office 2010 y Office 2007. Versiones de Office que ya no son compatibles no reciben actualizaciones de seguridad que brindan las últimas protecciones contra vulnerabilidades conocidas. Además, las versiones no compatibles pueden enfrentar problemas de rendimiento y confiabilidad con el tiempo”.

Posteriormente, este anuncio fue actualizado con más detalles, en los que Microsoft asegura que no recopila información sobre licencias ni contenido del usuario. “Esta actualización recopila datos de diagnóstico y rendimiento para estimar el uso de las versiones de Office instaladas para determinar la mejor manera de brindar soporte y servicio a estos sistemas. Estos datos se recopilan a partir de entradas de registro y API. La actualización no recopila detalles de licencias, contenido de clientes o datos sobre productos que no son de Microsoft. Microsoft valora, protege y defiende la privacidad”, agregó la compañía.

La actualización solo se ejecutará una vez y luego eliminará todos sus archivos, sin dejar huella en el ordenador.