Policía en el metaverso. La Interpol ya se pone las pilas.

El Secretario General de Interpol, Jurgen Stock, ha anunciado que la Interpol está investigando cómo podría policiar el crimen en el metaverso.

Recordemos que el metaverso permitirá que las personas, representadas por avatares en 3D, podrán interaccionar en diferentes entornos, por lo que se cometerán toda clase de delitos, sin duda.

Ahora la Interpol ha construido su propio espacio de realidad virtual, donde los usuarios pueden hacer entrenamiento y asistir a reuniones virtuales. Stock dijo que es importante que la agencia no quede atrás.

El entorno, que solo puede ser accedido a través de servidores seguros, permite a los policías experimentar lo que podría ser el metaverso, dándoles una sensación de los crímenes que podrían ocurrir y cómo podrían ser policiados. Sin embargo, hay dificultades con la definición de un crimen en el metaverso.

El Dr. Madan Oberoi, director ejecutivo de tecnología e innovación de Interpol, dijo:

Hay crímenes que no sé si todavía se puede llamar crímenes. Por ejemplo, se han informado casos de acoso sexual. Si miras las definiciones de estos crímenes en el espacio físico y tratas de aplicarlas en el metaverso, hay una dificultad. No sabemos si podemos llamarlos crímenes o no, pero esas amenazas definitivamente están ahí, por lo que esos problemas aún no se han resuelto.