«Explícamelo como si tuviera 5 años», una web donde obtendrás respuestas simples a preguntas complejas

Muchos quizás hemos pasado por uno de esos momentos en donde nos están explicando algo complejo sobre un tema específico, pero no logramos entender o captar la idea básica. Es probable incluso que la mayoría asienta con la cabeza para fingir que asimilaron toda la información sin problema.

Sin embargo, es probable que algunos se atrevan a solicitar a la persona que repita su explicación pero que esta vez lo haga como si fuera un niño de 5 años.

Esta frase de «Explícamelo como si tuviera 5 años» suele usarse principalmente en el idioma inglés (Explain it to me like I’m 5), siendo que en Reddit es posible encontrar un foro con ese nombre.

Pues ahora parece que ha surgido una iniciativa que ha hecho uso de esta frase en su forma abreviada (ELI5).

Así es, se trata de ELI5.gg, una página web soportada por el modelo de inteligencia artificial GPT-3 creada con la finalidad de simplificar las respuestas dadas a preguntas complicadas y presentar la explicación al usuario de una forma que pueda ser entendido hasta por un niño de 5 años.

Poniendo a prueba esta herramienta formule la pregunta «¿Cómo construir una nave espacial?»

Luego de eso hice la típica pero dificil pregunta que siempre hacen todos los niños de esa edad o un poco mayores a sus padres «¿De dónde vienen los bebes?»

De acuerdo con el creador de ELI5 una vez que las respuestas son generadas estas son luego guardadas, de manera que sean presentadas nuevamente en el momento que otro usuario realice la misma pregunta que generó dicha respuesta.

Al final EL5 representa una interesante iniciativa que demuestra el potencial que tiene la IA para desarrollar aplicaciones útiles y potenciar la manera en que interactuamos con esta tecnología.

Vía microsiervos