ChatGPT ya tiene una versión de pago y ofrece estos beneficios

OpenAI anunció la versión de pago de ChatGPT, que estará disponible por unos 20 dólares y ofrecerá una serie de ventajas a sus suscriptores.

ChatGPT Si bien la versión pública y gratuita no dejará de existir, puede que te interese conocer los beneficios que puede ofrecerte ChatGPT Plus.

Así es ChatGPT Plus

Tal como te lo habíamos contado hace unas semanas, OpenAI al fin lanzó la versión de pago de ChatGPT. Una nueva opción para los usuarios intensivos, que quieren contar con todo el potencial de esta herramienta sin pasar por los inconvenientes que suele tener la versión gratuita.

Estamos lanzando un plan de suscripción piloto para ChatGPT, una IA conversacional que puede chatear con usted, responder preguntas de seguimiento y desafiar suposiciones incorrectas.

Tal como menciona el equipo de OpenAI, los suscriptores de ChatGPT podrán contar con un acceso asegurado, aún durante las horas pico del servicio. Es decir, no te encontrarás con los reiterados mensajes de “ChatGPT is at capacity now”, «Too many requests», «Internal server error», entre otros.

Por otro lado, la suscripción asegura «tiempos de respuesta más rápidos». Si bien ChatGPT suele dar las respuestas casi de forma instantánea, puede que la versión Plus asegure que esa dinámica sea constante y fluida.

Y por otro último, los suscriptores tendrán prioridad para probar las nuevas funciones y otras novedades que se lancen en ChatGPT. Por el momento, la posibilidad de probar ChatGPT Plus solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos a un precio de 20 dólares mensuales, pero OpenAI planea extender la invitación a otros países.

También han mencionado que están estudiando la posibilidad de lanzar otros planes más asequibles. Un detalle a tener en cuenta es que la versión pública y gratuita de ChatGPT seguirá estando disponible para todos. De hecho, esta iniciativa de lanzar una versión de pago tiene como finalidad asegurar el acceso gratuito.