Nothing Phone (2) llegará a los Estados Unidos, según confirma el CEO de Nothing Tech

Empezamos a tener una idea algo más clara sobre la llegada del sucesor del espectacular Nothing Phone (1), y el que Carl Pei, cofundador y CEO de la compañía, ha ofrecido unos datos adicionales en una entrevista con la publicación Inverse.

Entre otros aspectos, confirma a que el sucesor del Nothing Phone (1) sí llegará a los Estados Unidos, siendo este aspecto de máxima prioridad en términos de mercado, y llegará con certificación de las propias operadoras, lo que garantizará que podrá funcionar bajo las redes móviles de las mismas.



Argumenta que el Nothing Phone (1) no ha podido llegar a los Estados Unidos por los siguientes motivos:

No pudimos hacerlo antes porque solo estábamos en nuestro segundo año y nuestras manos estaban atadas construyendo el equipo mientras construíamos los productos. Ahora que estamos sobre una base más sólida, podemos dar un paso adelante.

A este respecto, cabe recordar que el Nothing Phone (1) llegó a mercados europeos y asiáticos durante el mes de julio del pasado año, no así a los Estados Unidos, mercado en el que el directivo espera que el nuevo modelo llegue a tener algo de éxito, según apunta en la entrevista.

También cabe recordar el programa beta que la compañía lanzó en los Estados Unidos a principios de mes para que los interesados puedan probar el dispositivo, si bien no tendrán conectividad completa bajo una serie de operadores, aunque este programa beta no hay que entenderlo como un lanzamiento oficial, sino más bien como una forma en la que poner en manos de usuarios estadounidenses el dispositivo para que lo puedan conocer más a fondo, teniendo en cuenta la base de entusiastas que tienen en este mercado.

Pei señala también de que el nuevo Nothing Phone (2) «llegará más adelante de este año», sin apuntar hacia un momento específico del año, aunque si llega a convertir los momentos del año para los lanzamientos como algo fijo, como hacen otros fabricantes como Samsung, Apple o Google, es posible que el nuevo modelo llegue a estar disponible para inicios de este verano.

Lo que sí añade es que será más premium, por lo que habrá que estar atentos a cuáles serán las especificaciones del nuevo Nothing Phone (2), pero sobre todo, con qué elementos pretende destacar y marcas diferencias, ya no sólo con el resto de modelos del mercado, sino además con el Nothing Phone (1), teniendo en cuenta la filosofía de ofrecer diseños que marquen diferencias con respecto a lo habitual en el resto.

Ya habrá que esperar a los próximos meses para conocer más detalles del nuevo miembro de la familia Nothing Tech.