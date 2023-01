Esta es la empresa emergente de la que ahora forma parte Biz Stone, cofundador de Twitter

Biz Stone, conocido fundamentalmente por ser el co-fundador de Twitter, aunque también ha participado en el desarrollo de servicios como Blogger, en su etapa como empleado de Google, y Medium, entre otras plataformas, además de respaldar a empresas tecnológicas, siendo Slack, Pinterest, Square y Nest algunas de las más conocidas, ahora entra a formar parte de la junta directiva de Chroma, una nueva empresa emergente de origen sueco, fundada en 2021, enfocada en la creación de experiencias audiovisuales para dispositivos móviles.

Stone comenzó sus acercamientos con la empresa emergente sueca conociendo inicialmente a su fundadora y CEO Andreas Pihlström en una presentación del cofundador de Pinterest, Evan Sharp, lo que permitió que Stone se haya interesado por la misma y haya llegado a convertirse en un inversión ángel para Chroma.



De Chroma le atrae la idea de ofrecer experiencias más interactivas mediante el uso de imágenes dinámicas y táctiles través de espacios digitales en la que los usuarios pueden participar en una variedad de propósitos.

Chroma llegó a mostrar una prueba de concepto mediante el lanzamiento de la aplicación Lux Aeterna para iOS en colaboración con el artista musical Arca, permitiendo la exploración de las experiencias interactivas del artista a través de un «espacio digital meditativo”.

Pero la tecnología de Chroma tiene un mayor potencial que se quiere demostrar públicamente, para lo que se está en la búsqueda de otras formas de interacción, teniendo en cuenta la cantidad de ideas que tiene el pequeño equipo con el que cuenta.

Para Stone, si bien se lanzará el primer producto para dispositivos móviles, el potencial de la tecnología se volverá más interesante cuando Apple lance sus esperados casos de realidad virtual y aumentada.

Según comenta:

Creo que se prestará muy bien al equipo del metaverso cuando sea más ubicuo. Pero también puedo verlo en mi Apple TV. Me encantaría tenerlo ahí. En cualquier lugar hay un gran sonido y efectos visuales.

Stone señala que como miembro de la junta, se reunirá con la compañía varias veces al mes, además de las reuniones de la junta. Por ahora, el equipo de Chroma se centrará en integrar una experiencia sensorial al sonido.

Resulta además que Stone también está desarrollando otro proyecto de forma independiente, del cual aún no se conocen los detalles, aunque mantiene su interés en la Inteligencia Artificial y en todo su potencial, dejando de lado otras tendencias tecnológicas como la web3 y el metaverso.

Según señala, «la cultura [web3] no me atrae. Hay algo raro en eso para mí», y sobre el metaverso: «No quiero un futuro distópico en el que los niños estén en la habitación con una máscara de buceo todo el día. No quiero que eso suceda. Eso no me parece bien».

Sobre twitter, no quiere hacer predicciones a futuro, si bien señala que siempre ha habido alguna novedad loca en Twitter.

Más información: TechCrunch