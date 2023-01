La edición de documentos en Google Docs es más fácil con esta nueva función

Google Docs se está actualizando con una nueva opción, que facilitará formatear un documento para no tener errores en su presentación.

Una opción básica que te ahorrará mucho tiempo y dolores de cabeza. Te contamos de qué se trata de esta nueva función de Google Docs.

Google Docs ya permite activar los caracteres no imprimibles

Google Docs tiene muchísimas funciones que facilitan la edición y colaboración de un documento, pero hay algunas opciones básicas que aún están pendientes. Esto obliga que los usuarios recurran a herramientas de terceros.

Por ejemplo, si eres nuevo usando Google Docs puede que te hagas lío con los caracteres no imprimibles, ya que son invisibles en el documento. Es decir, las tabulaciones, los espacios, las marcas de párrafos y todos esos caracteres que no aparecen cuando imprimimos el documento.

En Microsoft Word es posible verlos en el documento para facilitar el formateo, pero en Docs era una opción inexistente. Una situación que está cambiando con la última actualización.

Tal como menciona el equipo de Google, los usuarios podrán optar por hacer visibles los caracteres no imprimibles en el documento. Si bien no aparecerán en el modo normal del documento, puede activarse desde el menú superior >> Ver >> Mostrar caracteres no imprimibles.

Así que podrás ver, por ejemplo, si has cometido un error agregando un espacio de más entre palabras, si te has equivocado al usar una tabulación, etc. Y como ves en la imagen de arriba, los caracteres no imprimibles se mostrarán en azul, así que no te será difícil identificarlos y realizar todos los ajustes correspondientes.

Y cuando ya no necesites ver estos caracteres en el documento solo tienes que desactivar la opción «Mostrar caracteres no imprimibles». Esta nueva función ya comienza a implementarse en Google Docs, tanto para clientes de Workspace, heredados de G Suite Basic y Business, como para usuarios con cuentas personales.