Un completo listado de herramientas online que aprovechan la inteligencia artificial

La inteligencia artificial y sus múltiples posibilidades de uso, nos llenó de sorpresas durante el año que recién se fue. Sin ir muy lejos, la RAE la reconoció a este concepto como la “palabra del año” al acabar el 2022.

Para este año, se espera que las novedades sigan apareciendo. No obstante, en un medio tan dinámico como este, resulta difícil seguirle la pista a cada lanzamiento que aprovecha las bondades de esta tecnología. Para facilitar este seguimiento, un directorio actualizado periódicamente nos ofrece acceso a un largo listado de herramientas online.

There’s An AI For That: “Existe una IA para eso”

A la fecha de publicación de esta nota, en There’s An AI For That ya hay archivadas 836 herramientas en línea que aprovechan la IA para realizar diversas tareas.

Al ingresar al sitio, la vista predeterminada ofrece una disposición cronológica, mostrando al principio las últimas aplicaciones indexadas, con la posibilidad de revisar el listado agrupado por meses y subcategorías por tópico, hasta llegar a las primeras registradas desde 2015. También, es posible revisar este listado a modo de una línea de tiempo o por orden alfabético. De igual forma, se puede explorar esta lista a través de un buscador.

La variedad de recursos que se presentan en este directorio es sumamente variada, comprendiendo los populares generadores de imágenes y de vídeos, generadores de textos, asistentes de correo electrónico, chatbots, generadores de música, herramientas de programación, recursos de atención a clientes, generadores de recetas, procesadores de audio, predicciones deportivas, utilidades para redes sociales y un largo etcétera. Son más de 100 categorías para explorar.

Cada enlace que se incluye en este listado es acompañado de una pequeña descripción y una serie de etiquetas que señalan sus principales características y funciones, mediante las cuales es posible revisar otras herramientas similares.

El creador de este sitio, identificado como Andrei en Twitter, ha dado luces sobre la posible integración de alertas por correo electrónico en este directorio, por lo que se puede esperar que el portal siga creciendo.

Tal como hemos reportado en WWWhat’s New, la IA se ha implementado en proyectos que contemplan desde complejas innovaciones científicas, hasta herramientas basadas en la web que ofrecen experiencias que van desde utilidades prácticas para tareas comunes, hasta herramientas que simplemente pueden alimentar nuestro ocio.

Para explorar este largo listado de herramientas web que aprovechan la IA, ahora está a nuestro alcance There’s An AI For That.