Ducha con aromaterapia, así es el nuevo dispositivo de Kohler con Sprig

Cada vez que voy al gimnasio me paso 20 minutos en las máquinas y 90 minutos en el yacusi, la sauna y las duchas con aromaterapia… sí, ya sé que no es lo mejor para mi salud, pero no puedo evitarlo…

Eso de ducharse en un ambiente de colores con olores a selva, a jazmín y a vainilla me supera, y hace que la jornada de ejercicio sea más acelerada para poder ir corriendo a la zona de spa. Seguramente gasto más calorías en esa carrera que con los 20 minutos levantando pesas.

En fin, el caso es que cada vez es más fácil tener este tipo de «tecnología» en casa, y Kohler lo acaba de demostrar con un nuevo sistema que mostrarán en este CES 2023.

Se trata de una solución de aromaterapia basada en un sistema que agrega aromas naturales y relajantes a la ducha. Es un dispositivo acoplable que se conecta a la alcachofa, dispositivo compatible con la mayoría de los otros cabezales de ducha que hay en el mercado.

Una vez que el dispositivo y el cabezal de la ducha están conectados, pondremos una cápsula de la marca Sprig para que el sistema libere cápsulas perfumadas con infusión de vitaminas en el agua. Una cápsula da derecho a varios minutos de ducha, por lo que es mejor ir ahorrando para ir comprando cápsulas cada dos por tres (valen 24 dólares, con descuentos por suscripción mensual).

Las cápsulas están libres de toxinas, con seis aromas diferentes que incluyen eucalipto, lavanda y manzanilla.

El sistema completo cuesta 119 dólares, y estará disponible para pedidos a partir del primer trimestre de 2023 en stepintosprig.com.

Generalmente estas soluciones se basan en discos que se ponen en la ducha, y el precio suele acercarse a los 200 euros, por lo que una solución basada en cápsulas individuales, no en discos, podrían ayudar a hacer el tema más fácil de usar.