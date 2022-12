Cómo crear la presentación perfecta – 5 consejos que me han servido siempre

Hacer una presentación para capturar la atención de la audiencia no es nada sencillo. Depende mucho del tema que se quiera tratar, del tipo de audiencia que hay y del dominio que tenemos sobre el tema, pero hay ciertas cosas que es importante tener en cuenta para garantizar el éxito.

Estos consejos están basados en mi propia experiencia, tanto como profesor de adolescentes en clase como en charlas que he dado sobre diversos asuntos relacionados con la tecnología. Nunca he dado ninguna charla con temas que no sean de ciencia o de tecnología, pero se puede aplicar de la misma forma.

– Planificación: Hay que tener muy claro lo que queremos decir y cómo lo queremos decir, para que todo tenga un flujo lógico, sin ir y volver constantemente. Para ello nada como diagramas que capturen las ideas antes de comenzar con el diseño de la presentación. Hay que organizar el contenido en secciones claramente definidas y usar títulos y subtítulos para guiar a la audiencia en todo momento.

– Use un diseño atractivo y minimalista: El diseño se tiene que adaptar al contenido y a la audiencia, con colores y fuentes adecuadas. No hagáis leer mucho a la audiencia, ya que no podrán leer y escuchar al mismo tiempo. La presentación debe ser más gráfica, apoyando a las palabras, no un libro en el que leemos lo que pone. Y si nuestra audiencia tiene más de 40 años, no pongáis letras de tamaño 10, que la vista es limitada. Hay que usar imágenes y gráficos para ilustrar el mensaje y hacer que la presentación sea más atractiva.

No hace falta usar siempre Powerpoint o Google Slide, podéis apostar por otras opciones como Prezi. Mirad a ver lo que mejor se adapta a vuestro contenido.

– Separa contenido. No incluyas demasiada información en una sola diapositiva, puedes separarla en varias para que la audiencia no se quede mucho tiempo mirando a la diapositiva intentando digerir todo lo que hay allí. Si pasas de diapositiva y hay 3 párrafos y cuatro fotos, la audiencia se quedará unos segundos intentando asimilar todo eso, y durante ese tiempo no te escuchará.

– Olvida los efectos y las transiciones, despistan, y no aportan nada. El objetivo no es ganar el concurso a la presentación con más efectos, ni presumir de edición.

– Practica antes. Grábate, escúchate, invita a amigos a escucharte. Esto es muy importante si es la primera vez que lo haces. Es un consejo que ya indiqué hace unos días cuando comenté trucos para dar un buen discurso.

Otro tema importante es observar a la audiencia para ver si te siguen, si te miran, si no se despistan. Ellos te van a guiar en todo momento, no les pierdas de vista.