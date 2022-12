Waze alertará a los usuarios sobre carreteras peligrosas

Waze está probando una nueva función que permitirá a los usuarios tomar precauciones antes de llegar a una carretera peligrosa.

Una función que será opcional, pero que podría ayudarte a manejar con precaución en zonas desconocidas. Te contamos de qué se trata.

Waze te avisará cuando te acercas a zonas con historial de accidentes

Waze está probando una nueva opción que alertará a los conductores cuando estén cerca de carreteras peligrosas. Para proveer esta información a los usuarios, Waze se basará en el historial de accidentes de determinada zona.

Si esa carretera tiene un alto historial de choques, entonces lo indicará en la aplicación marcando el camino o carretera de color rojo. Y junto con esto, emitirá un alerta en la parte inferior de la aplicación mencionando que el conductor se acerca a una zona con un historial de accidentes.

Por supuesto, lo mostrará con un margen de tiempo para que el conductor tome las precauciones necesarias o busque una ruta alternativa. Una dinámica práctica que podría implementarse cuando los usuarios estén viajando en zonas desconocidas, o que no formen parte de sus rutas habituales.

Así que si no ha podido informarse antes de salir de viaje, podrá contar con esta ayuda extra para estar al tanto de la situación de su trayecto de viaje. No será una función que esté activa de forma predeterminada, así que el usuario podrá decidir si desea tenerla como parte de las funciones que ofrece Waze en tiempo real, o no.

Por el momento, solo se trata de una función que forma parte de la versión beta de Waze, pero se espera que se implemente en la versión estable en un futuro cercano. Recordemos que a principios de mes comenzó la transición para la fusión entre el equipo de Waze y el equipo de Google Maps.