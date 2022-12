Creative Sensemore Air, auriculares que amplifican el sonido ambiental, o lo cancelan

Los auriculares suelen venir con una función que cancela el ruido ambiental, para poder aislarnos mejor con la música que estamos escuchando. Otros cuentan con modo ambiental para que sea posible escuchar lo que nos rodea al mismo tiempo que escuchamos música, y luego están los Creative Sensemore Air, capaces también de amplificar ese sonido ambiental para que podamos escuchar conversaciones que ocurren a varios metros de distancia.

Así funciona la tecnología Sensemore de Creative, una tecnología que puede ayudar mucho a mantener conversaciones con personas en ambientes ruidosos, así como a ofrecer un mundo nuevo a los que tienen problemas auditivos.

Los he estado usando durante dos semanas sin parar, y el resultado es sorprendente. Pero antes de comentar lo que más me ha gustado, os dejo con el vídeo que os he grabado:

Los principales puntos a destacar son:

– Puedo oír a alguien que está susurrando a 10 metros de distancia. Si voy con ellos puestos por la calle, lo oigo todo, como si fuera un superhéroe. Es algo de locos.

– Es extremadamente flexible, ya que podemos poner el modo ambiente, el modo sensemore o el modo de cancelación de ruido. De forma que con un par de clicks en el auricular izquierdo, podemos pasar de no oír nada y concentrarnos en la música, a oír cosas que sin ellos no podríamos escuchar.

– Son elegantes y cómodos. Diseño moderno, curvado, pequeños y en una caja que ofrece hasta 35 horas de autonomía.

– El diseño es excelente, propio de las maravillas de Creative a los que estamos acostumbrados. Los graves son perfectos, y eso es algo que se echa de menos con otras marcas.

– Tiene micrófonos cuádruples para una mejor claridad de voz, siendo excelente en las llamadas. Dos de los micros se usan para detectar y filtrar el ruido de fondo con ANC activado y dos para captar la voz de forma adecuada.

– Podemos activar Siri o el Asistente de Google con solo unos clicks en el auricular, configurable desde la app, tal y como muestro en el vídeo.

– Usa la tecnología Super X-Fi para que se escuchen los sonidos de forma natural, siendo posible configurarlo con la app correspondiente para disfrutar de la calidad de audio cinematográfico que ya hemos comentado en otras ocasiones.

Personalmente hubiera preferido una silicona más robusta, menos fina, pero bueno, eso es algo que se puede cambiar fácilmente, por lo que no me afecta en exceso.

Podéis conocer más detalles de estos auriculares en es.creative.com.