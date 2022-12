John Carmack, responsable de Oculus VR, deja Meta

John Carmack no solo es reconocido como un legendario programador de juegos, con títulos como Doom, Quake o Rage, en sus espaldas, sino que también como un pionero de la realidad virtual que desempeño un papel importantísimo dentro de Meta.

En 2019, abandonó su cargo como director de tecnología de Oculus para dedicarse a otros proyectos de inteligencia artificial de Meta. Y hoy, se va definitivamente de Meta.

John Carmack abandona Meta, y ha dejado bien claras sus razones:

Como cualquiera que escuche mis charlas de Connect sabe, siempre me he sentido bastante frustrado por cómo se hacen las cosas en FB/Meta. Todo lo necesario para un éxito espectacular está ahí, pero no se hace de forma eficaz