El próximo juego de Tomb Raider será de Amazon

Lara Croft está regresando gracias a Amazon Games, que publicará el próximo título de Tomb Raider desarrollado por Crystal Dynamics. La empresa ha anunciado que el estudio está utilizando Unreal Engine 5 para crear el juego Tomb Raider más ambicioso hasta el momento.



Este próximo juego de Tomb Raider, que estará disponible en múltiples plataformas, todavía está en desarrollo temprano y podría tardar algunos años en llegar a las manos de los jugadores. Aunque aún está en sus primeras etapas de creación, Amazon ha confirmado que mantendrá todas las características emblemáticas de la franquicia. Este será un juego de un solo jugador con un entorno que recompensa la exploración y la búsqueda de soluciones creativas a los problemas. Además, podrás resolver acertijos y luchar contra una variedad de enemigos. El juego continuará la historia de Lara en lugar de ser un reinicio, lo que significa que probablemente no sea el remake de Tomb Raider 2 que algunos fans esperaban.

Este será el primer juego principal de Tomb Raider desde Shadow of the Tomb Raider de 2018 (a excepción del juego móvil Tomb Raider Reloaded de principios de 2022). Recientemente, Embracer Group adquirió Crystal Dynamics, Eidos-Montreal y Square Enix Montreal de Square Enix en un acuerdo por 300 millones de dólares. Además de estos estudios de juegos, Embracer también obtuvo los derechos de propiedad intelectual de Tomb Raider, Deus Ex y varios otros juegos de Square Enix. Además, el gigante de los juegos planea revivir Deus Ex en Unreal Engine 5.

Amazon ha estado haciendo un impacto significativo en el mundo de la publicación de juegos recientemente. Uno de sus éxitos más recientes fue traer Lost Ark de Smilegate a América del Norte, América del Sur y Europa a principios de este año. La semana pasada, también anunció que traería al oeste el próximo juego multijugador gratuito de Bandai Namco, Blue Protocol. Tomb Raider será un cambio de rumbo para Amazon Games ya que será su primer título narrativo para un jugador.

Un poco de historia del juego Tomb Raider

Tomb Raider es una franquicia de videojuegos que se originó en 1996 con el lanzamiento del primer título de la serie para PlayStation, Sega Saturn y PC. El juego sigue las aventuras de Lara Croft, una arqueóloga y aventurera que viaja alrededor del mundo en busca de tesoros ocultos y artefactos antiguos. A lo largo de la serie, Lara ha enfrentado a una variedad de enemigos y ha resuelto acertijos mientras explora tumbas y ruinas antiguas.

El primer juego de Tomb Raider fue un gran éxito y dio lugar a varias secuelas y spin-offs. La franquicia ha evolucionado a lo largo de los años, incluyendo títulos para consolas de siguiente generación y juegos móviles. Tomb Raider también ha sido adaptada a películas de cine y una serie de cómics. A pesar de algunos altibajos en la calidad de los juegos a lo largo de los años, la franquicia sigue siendo muy popular y ha vendido más de 63 millones de copias en todo el mundo.