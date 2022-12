Una app para mostrar el antes y el después de cualquier cosa

Dentro y fuera de las redes sociales abundan las imágenes donde se muestran dos estados, el antes y el después de un producto o servicio.

Lo vemos al lavar un coche, al hacer la manicura, al pasar por la peluquería, al pintar la casa, al pasar unos meses en el gimnasio… es inevitable, a la gente le encanta ver cómo las cosas mejoran.

El caso es que si queremos mostrar el antes y el después de algo, tendremos que subir dos fotos o realizar un montaje para mostrar el resultado en una sola imagen, y para ello ahora hay una app, disponible para iPhone y android, que nos facilita el trabajo.

Se trata de lo nuevo de sarafanmobile.com, de Before and After. Side by Side, una aplicación creada por Viktor Seraleev y que cuenta con las siguientes funciones.

– Comparación de dos fotos o videos.

– Plantillas listas para usar con animación y texto.

– Personalización de animación y grosor de línea.

– Establecer la calidad del video final.

– Soporte de filtro.

– Posibilidad de agregar texto, pegatinas y logotipo.

– Soporte musical.

La app cuenta con opciones gratuitas y plantillas de pago, de forma que podemos personalizar bastante el resultado mostrando nuestras fotos y vídeos con el antes y el después que los seguidores desean ver.

Si tenéis un comercio u ofrecéis un servicio que muestre una mejora de forma gráfica, seguramente conseguiréis llamar bastante la atención creando contenido con algo así.