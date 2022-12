Llegan los avatares a WhatsApp

WhatsApp, la popular plataforma de mensajería, propiedad de Meta, acaba de anunciar la llegada oficial de los Avatares, considerándolas como una «forma nueva y personalizada» que dispondrán los usuarios de expresarse, siendo una alternativa al uso de una imagen personal como perfil, pero los usuarios podrán utilizar sus avatares también como stickers dentro de las conversaciones a través de las 36 variaciones que dispondrán en un pack expresando una diversidad de «emociones y acciones».

Los avatares personalizados no es algo nuevo en el segmento de redes de mensajería, ya que llevan tiempo disponible en otras plataformas alternativas, como es el caso de Viber, si bien la intención de Meta va más lejos, ya que no sólo pretende que los usuarios se familiaricen con su versión de avatares para su futuro uso en el metaverso, sino que además abre la posibilidad de que en un futuro puedan llegar características de pago, como ropa exclusiva por ejemplo, algo que no se puede descartar dada la necesidad de buscar ingresos ante el año tan malo que están teniendo.



A modo de recordatorio, hay que señalar que los Avatares llegaron inicialmente en 2019 a Facebook para llegar en finales de Enero de este mismo año 2022 a Instagram.

Su llegada ahora a WhatsApp no pilla por sorpresa por cuanto en el mes de julio llegamos a conocer que los Avatares de WhatsApp serán similares a los de Facebook e Instagram, y desde hace algunos meses se llevan probando desde la versión beta.

Desde WhatsApp señalan que los usuarios pueden crear sus propios avatares existiendo «miles de millones de combinaciones» posibles a través de la variedad de «peinados, rasgos faciales y prendas» de vestir.

A todo esto, desde WhatsApp ampliarán aún más las combinaciones posibles mediante la llegada de «actualizaciones de estilo, como iluminación, sombras, texturas de peinados y mucho más», lo que permitirá ofrecer un abanico amplio de posibilidades, aunque los nuevos estilos llegarán también a Facebook e Instagram, como ha señalado el propio Mark Zuckerberg en su perfil de Facebook horas atrás.

Los usuarios serán avisados en el momento en el que la nueva función esté disponible en sus cuentas, aunque lo más aconsejable será actualizar a la última versión, ya que de momento no sabemos si la llegada vendrá a nivel de activación vía servidor o bien con una nueva actualización de la aplicación para Android e iOS.

Enlace: Anuncio de WhatsApp