¿Te gusta God of War: Ragnarök? Aquí tienes 3 juegos similares para móvil

God of War: Ragnarök, ese último título de la saga de God of War que se ha venido esperando desde hace meses y meses, ha llegado a superar los 5 millones de copias vendidas en una semana, un número que sin duda deja ver que estamos frente al que posiblemente será uno de los mejores videojuegos de la historia.

Lastimosamente, no todos pueden llegar a tener acceso a este, puesto que únicamente se encuentra disponible para las PlayStation 4 y PlayStation 5. Dicho esto y si deseas encontrar algún título que sea al menos un poco parecido a God of War: Ragnarök, el día de hoy te estaremos presentando hasta 3 juegos similares para que puedas jugar desde tu móvil Android.

Comenzamos con un título que, según el comentario de muchos, resulta ser uno de los más parecidos (salvando las distancias) a God of War que podemos encontrar. Darkness Rises cuenta con una completa campaña, la cual se suele estar actualizando año tras año y actualmente sobrepasa las 6 horas de historia, un número bastante bueno tratándose de un juego para móviles.

Disfruta de las destacables gráficas, jugabilidad y las intensas batallas que puedes enfrentar con tu personaje en Darkness Rises, un título totalmente gratis que de seguro te llamará la atención.

Un juego de lucha bien interesante que se encuentra desarrollado por Gameloft, desde donde podrás estar en las batallas más brutales de todas, eso junto al gran equipo de luchadores que hay como es el caso de Zeus, Hades, Vulcano, Atlas, Espartaco, Medusa, entre muchos otros más.

Disfruta de épicos combates JcJ en diferentes locaciones divinas como el monte Olimpo, las ruinas de Pompeya, el Coliseo y más, así que no pierdas la oportunidad de volverte el mejor guerrero de todos en este título que ya cuenta con más de 10 millones de descargas en la Google Play.

Goat of War 2018: God Sparta

Por último pero no por ello menos importante, llega la hora de mencionar a Goat of War 2018: God Sparta, un título donde estarás en la piel de un Dios de Esparta que ha sido desafiado por todos los demás Dioses y ahora deberá luchar contra ellos y contra miles de monstruos y enemigos, sí que suena bastante familiar a lo que es God of War.

De hecho, las armas, las habilidades disponibles y los escenarios en general resultan ser muy parecidos a lo que podemos encontrar en los juegos de la saga del Dios de la Guerra, así que lo más probable es que lo disfrutes mucho.