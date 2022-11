Lo nuevo de la saga God of War llega mañana para las consolas PS4 y PS5

La espera llega a su fin. Los que han esperado su tiempo para disfrutar del nuevo título de la saga God of War ya sólo tienen que esperar al día de mañana para poder adquirirlo, aunque eso sí, teniendo en cuenta que llegará en exclusiva a las plataformas PlayStation®4 y PlayStation®5 de Sony.

God of War Ragnarök, desarrollado por Santa Monica Studios, llegará mañana poniéndose a la venta en la Playstation Store al precio base de 69,99€, aunque los usuarios también pueden acudir a las tiendas habituales para adquirlo en sus diferentes ediciones.



Prepararse para la gran batalla del fin del mundo

En este nuevo título, Kratos y Atreus, padre e hijo, deberán visitar cada uno de los nueve reinos para buscar respuestas y reunirán aliados de cada uno de ellos que les permita prepararse ante la profetizada batalla que dará lugar al fin del mundo, debiendo estar lo suficientemente preparados para enfrentarse a imponentes enemigos y dioses nórdicos.

Y mientras trascurre los viajes, conociendo paisajes mitológicos, las fuerzas de Asgard también se estarán preparando para entrar en combate. Los usuarios disfrutarán de una experiencia de combate versátil, sobre todo, los usuarios de la PS5, que dispondrán de una experiencia inmersiva gracias a las características técnicas de la PS5.

God of War Ragnarök supondrá además el broche final a la historia protagonizada por Kratos y Atreus.

Se nos promete que este título será uno de los videojuegos del mercado más accesibles, albergando más de 70 funciones de accesibilidad. Pero el equipo de PlayStation no se conforma con todo lo ofrecido en su nuevo título, queriendo ir más lejos.

Para ello, esta tarde, a las 19 horas en horario peninsular, celebrarán el lanzamiento de God of War Ragnarök junto al streamer The Grefg en su propio canal en Twitch, desde el cual no solamente se pondrá a jugar en directo al nuevo título, sino que también estará acompañado de diferentes personalidades y se ofrecerán una serie de sorpresas para los seguidores de la saga.

Y ya de manera presencial, mañana habrá una mesa redonda en Fnac del Callao, Madrid, desde las 12:30 a las 13:30 hrs, bajo el título “Destino y profecía en el fin del mundo”, estando moderado por el crítico de videojuegos de El Cultural, Borja Vaz, que estará acompañado por Marta Peirano (escritora y periodista en El País y Muy Interesante), Eduardo Saldaña (co-director de El Orden Mundial) y Jesús Torres (dramaturgo, director y actor de teatro).

En esta mesa redonda, los invitados tratarán de situar a God of War Ragnarök dentro del segmento de los videojuegos y en la cultura en general, abordándose desde diferentes perspectivas.