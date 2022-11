Juegos de Ubisoft regresan a Steam, y Assassin’s Creed Valhalla será el primero en llegar

Tras haber pasado casi cuatro años sin llevarse a cabo la distribución de juegos en Steam por parte de Ubisoft, tal parece que la desarrolladora de juegos ha cambiado de opinión.

Es así que la compañía ha anunciado que tres de sus títulos lanzados recientemente pasen a formar parte del catálogo de juegos de esta plataforma, aunque su disponibilidad se hará de forma progresiva.

El primero de los títulos en llegar a Steam el 6 de diciembre será Assassin’s Creed Valhalla, el cual fue lanzado en 2020, mientras que para Anno 1800 y Roller Champions no se ha dado a conocer aún las fechas de cuando serán subidos a Steam.

Y muchos se estarán preguntando el porqué de la decisión de Ubisoft de distribuir estos juegos en Steam después de cuatro años. Pues la razón de esto obedece a una estrategia por parte de Ubisoft de poner estos juegos al alcance de la mayor cantidad de usuarios posibles.

Sin embargo, muchos sospechan que pudo haber sido por un tema de comisiones. En ese sentido, Chris Early, jefe de asociaciones e ingresos de Ubisoft, había catalogado de poco realista el modelo comercial de Steam tras haber establecido una comisión del 30% por cada juego distribuido en su plataforma, mientras que Valve para ese momento tenía una comisión del 12%.

Esto hizo que Ubisoft eligiera a Valve para la distribución de sus juegos desde Far Cry 6 hasta Ghost Recon: Breakpoint.

Por otra parte, es sabido que Epic Games ha estado pagando millones de dólares para conseguir lanzamientos exclusivos.

Con este paso dado por Ubisoft, ya muchos han estado especulando acerca de la llegada a Steam de juegos como las nuevas entregas de Assassins Creed, el remake de Splinter Cell, Beyond Good and Evil 2 y Skull & Bones, aunque aún esto no ha sido confirmado oficialmente por la empresa.

Así también, es probable que los usuarios de Steam Deck estén preguntándose si estos títulos de Ubisoft podrán ser jugados en esta plataforma, lo cual sería posible, aunque no se ha dado ninguna información al respecto.