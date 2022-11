Microsoft cambiará la forma de ver las presentaciones de PowerPoint en iOS

Si usas la app de PowerPoint en iOS, sabrás que no siempre resulta cómodo editar o visualizar una presentación en un dispositivo móvil.

Para solucionar esto, Microsoft está probando una función para que tengas un nuevo modo de visualización que te facilite la tarea, sin que tengas que recurrir a otras herramientas. Te contamos de qué se trata.

PowerPoint en iOS te permitirá elegir el modo de orientación

La app móvil de PowerPoint cuenta con muchísimas funciones que nos permiten crear y editar una presentación. Y por supuesto, también da la posibilidad de invitar a otras personas a colaborar con nuestro proyecto, ya sea nuestro equipo de trabajo o una tarea escolar.

Sin embargo, la edición de nuestra presentación puede complicarse en una pantalla pequeña. Y más si tenemos en cuenta que solemos tomar el móvil en forma vertical, dejando muy incómoda la visualización de las dispositivas y las funciones del menú.

Y como la orientación vertical no es la forma más adecuada para apreciar los detalles de una presentación, tenemos que girar la pantalla del móvil. Para que esto no siga siendo un problema, y no tengas que cambiar la orientación del móvil, Microsoft está probando un nuevo modo Retrato.

Es decir, podrás optar por modo paisaje o retrato cuando reproduzcas una presentación. Una opción que encontrarás en el menú superior, bajo el apartado «Orientación». Así que podrás optar por una visualización horizontal o vertical para ver la presentación de PowerPoint, según tu criterio.

Un detalle a tener en cuenta es que esta opción puede variar según el dispositivo que estemos usando, ya sea un iPhone o un iPad, pero la dinámica será la misma. Por el momento, esta nueva función de PowerPoint se está probando con los usuarios Insiders de Office, así que puede que tarde en implementarse en la versión estable.