Sitio web del Parlamento Europeo fue víctima de un ataque DDoS

El sitio web del Parlamento Europeo fue objeto de un ataque cibernético ejecutado por un grupo prorruso, instantes después de que los legisladores de la UE respaldaran contundentemente una resolución que cataloga a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo.

La represalia infundida sobre el portal de la Cámara Europea constó de un ataque de denegación distribuida de servicio (DDoS), técnica que se aplica sobre los servidores para hacerlos colapsar, al sobrepasar sus capacidades con una seguidilla de solicitudes emitidas con esta intención.

Ataque DDoS recayó sobre el portal del Parlamento Europeo

Cuando ocurren estas situaciones, los atacantes hacen que los sitios web sean inaccesibles, tras bombardearlos con paquetes de datos no deseados. Por su naturaleza, los ataques DDoS no comprometen la información almacenada en los servidores ni dañan las redes, porque no las penetran. Sin embargo, no dejan de ser una gran molestia, considerando que usualmente apuntan a sitios de interés público.

Al momento de desarrollarse este incidente con la web del Europarlamento, Roberta Metsola, presidenta de la legislatura europea, comunicó a través de su cuenta de Twitter que el parlamento «está bajo un ciberataque sofisticado» y que un «grupo pro-Kremlin se ha atribuido la responsabilidad». Para poner paños fríos a la situación, Metsola dijo también que los «expertos en TI de la UE están resistiendo y protegiendo nuestros sistemas».

Posteriormente, Jaume Duch, portavoz de la legislatura, informó que el sitio web fue “impactado desde el exterior debido a los altos niveles de tráfico de la red externa», confirmando que «este tráfico está relacionado con un evento de ataque DDOS».

En una votación de 494-58, con 48 abstenciones, la legislatura de la UE determinó aumentar la presión sobre Rusia, para llevar a cualquier responsable de los crímenes de guerra cometidos desde el inicio de la invasión cometida sobre Ucrania ante un tribunal internacional. Sin ir muy lejos, Metsola comentó que el ataque se produjo «después de que proclamamos a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo».

Los ataques DDoS, cuyos efectos por lo general no son prolongados, figuran como una herramienta utilizada por hacktivistas, con el principal fin de “hacer ruido” frente alguna situación puntual. Por lo general, sus efectos no pasan de un colapso temporal, aunque en otras ocasiones se utilizan como una pantalla de humo para desviar la atención ante otros ciberataques más complejos.

Al momento de publicar esta nota, el sitio web del Parlamento Europeo ya funciona con normalidad.