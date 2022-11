Kobold VK7, análisis, instalación, mantenimiento y opinión del kit de limpieza del fabricante de Thermomix

Vorwerk es la marca que hay por detrás de la famosa Thermomix, y también es responsable por dispositivos de limpieza bajo la marca Kobold, donde se encuentra el kit que he estado analizando durante las últimas dos semanas.

En el vídeo que he grabado, de más de 20 minutos, muestro todos los detalles de todos los accesorios: el aspirador tradicional, el que sirve para esquinas, el que limpia colchones y el ideal para sofás y coche, junto con los polvos, líquidos y ambientadores que vienen en las muchas cajas recibidas.

Vorwerk me prestó durante un par de semanas todo el kit, el esencial, que cuesta unos 500 euros, y los accesorios, de hasta 500 euros cada uno, de forma que el kit completo de limpieza supera los 1600 euros.

¿Vale la pena? Depende. Primero veamos el vídeo, coged las palomitas, luego hablamos:

Vídeo review de la Kobold VK7

Como veis, hay varias ventajas y desventajas:

Ventajas de la Kobold VK7

Es una solución muy completa, con diseños muy bien acabados, potencia ideal, sistema de fregado más avanzado que cualquier otra solución de paño que ya he visto (aunque aún pierde si lo comparamos con una Tineco), posibilidad de ponerse en horizontal para entrar debajo de camas y armarios, solución completa de limpieza de colchones, dispositivo muy bien pensado para sofás (tanto para los cojines como para los huecos entre ellos), fácil limpieza de cada accesorio, durabilidad y buen soporte técnico.

Hablo de durabilidad porque todos los productos de Vorwerk son famosos por durar años y años sin problemas, aunque en este caso solo he podido probar la Kobold VK7 durante dos semanas, por lo que no tengo como garantizar que sea igual en ese sentido. Aún así, la calidad de los materiales es muy buena, no he visto ninguna zona que chirríe.

Desventajas de la Kobold VK7

Además del precio, ya que estamos hablando de una marca con productos mucho más caros que la competencia, hay otras desventajas que vale la pena mencionar. Por un lado tenemos el manual de instrucciones. Es muy malo, no indica instrucciones de limpieza, no dice para que sirven algunos de los botones, no explica con detalle cómo se usa, obligando a ir a Internet o a la app en busca de ayuda en ese sentido. En mi caso, después de probar miles de dispositivos en los últimos 20 años, no he tenido muchos problemas, pero he tenido que ir probando, apretando y descubriendo lo que tengo que hacer para desmontar las cosas y limpiarlas, por ejemplo.

Otro punto que podría mejorar hace referencia a los accesorios extra de limpieza. El dispositivo que friega necesita el líquido de Vorwerk, el que limpia los colchones necesita los polvos de Vorwerk, el aspirador lleva pastilla ambientadora de Vorwerk y bolsas para recoger el polvo de Vorwerk… se genera una dependencia grande, ya que no muestra alternativas que puedan usarse de otras marcas, más económicas, teniendo que recurrir siempre a la tienda de Vorwerk cuando se van necesitando los materiales.

La batería también me ha decepcionado bastante. No se puede aspirar, fregar y limpiar el colchón en una mañana, ya que es necesario cargar cada dos por tres. En máxima potencia solo tenemos 10 minutos de autonomía, y en mínima potencia no llega a una hora. Se carga en dos horas, por lo que es mejor hacer una cosa cada día para no perder la paciencia. En una tanda aspiré la casa de 80 m2, dos horas cargando, después el sofá durante 10 minutos a potencia máxima, dos horas cargando, después a fregar, dos horas cargando, y después el colchón, conclusión: el día entero con el tema.

Conclusión

Es cierto que he conseguido aspirar zonas de la casa a la que no llegan otros dispositivos (como debajo del armario), también es cierto que he conseguido limpiar el colchón y dejarlo casi como nuevo, y que la tapicería del sofá está perfecta, pero todo tiene un precio.

Si tenemos en cuenta que hemos visto soluciones de aspirado bastante buenas por unos 300 euros, y de fregado muy completas por algo más, habría que hacer números para verificar si vale la pena gastarse más de 1500 euros en un kit de limpieza de este tipo.

La calidad se paga, eso está claro, y la durabilidad también, por lo que tendríamos que ver el estado de la Kobold VK7 y del resto de soluciones dentro de cinco años, para ver qué dispositivos son los que siguen funcionando como nuevos.

Enlace: vorwerk.com