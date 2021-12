Tineco One Floor S3, probando esta maravilla que aspira y friega al mismo tiempo

Cuando compramos un robot aspirador de esos que «friegan», vemos como moja el suelo con una mopa húmeda al mismo tiempo que aspira. Es bueno, sin duda, se ve al comprobar la mopa sucia después de terminar el trabajo, pero eso está lejos de ser un verdadero fregado, nada que pueda sustituir a la fregona de toda la vida.

El motivo es obvio, el robot aspirador no tiene el peso adecuado para hacer presión en el suelo y limpiar correctamente, ni tiene un depósito de agua limpia y otro de agua sucia aspirada. Un robot aspirador no es una fregona.

Es por eso que las alarmas se encendieron en el mundo de la tecnología cuando aparecieron dispositivos como el que os presento hoy, el Tineco One Floor S3 que acaba de llegar a España y que llevo probando un par de semanas.

De lejos parece un aspirador vertical sin cable, pero al acercarnos comienzan las diferencias. Cuenta con un depósito de agua limpia en la parte superior, para mojar el rodillo y realizar el fregado. El agua expulsada se absorbe de nuevo, y llega a un depósito de agua sucia junto con los posibles sólidos que haya aspirado en el proceso.

La tecnología dentro de un aparato de este tipo es tremenda. Desde sensores que detectan la cantidad de suciedad para ajustar de forma automática la potencia de aspirado, hasta las baterías que aseguran una autonomía decente (de 35 minutos, en este caso, con potencia de 30W).

Pero bueno, voy paso a paso, que vale la pena.

Especificaciones de la Tineco One Floor S3

Veamos lo que viene en el manual, números que ayudan a entender lo que tenemos entre manos:

– Autonomía: de 25 a 35 minutos, dependiendo de la potencia configurada.

– Tiempo de carga: 4,5 horas.

– Batería: 4.000 mAh 21.6V. En realidad el número no dice mucho, lo que acaba importando es el tiempo de carga y la autonomía.

– Ruido: 78 dB

– Depósito de agua limpia: 0,6 litros. Para mí es suficiente para fregar un piso de 80 metros cuadrados entero.

– Depósito de agua sucia: 0,5 litros. Podemos dejarlo hasta que se llene, claro, pero no lo recomiendo. Pensad que el agua sucia y los sólidos que se encuentra van al mismo lado, por lo que es mejor limpiarlo con relativa frecuencia para evitar malos olores. Los dos depósitos cuentan con un filtro HEPA, y se pueden lavar.

– Potencia de aspiración: 30W. La potencia es buena, aspira cualquier cosa, pero lo mejor es que aspira tomate que se ha caído, o leche, o agua sucia… es una fregona aspiradora, no lo olvidemos.

– Pantalla LED: en ella podemos tener bajo control las diferentes variables del dispositivo.

– Potencia ajustable: Hay botones para ajustar la potencia, pero podemos dejarlo en modo auto para que lo decida en función de lo que se va encontrando por el suelo.

– Tamaño 73 x 32 x 29 centímetros.

– Peso: 4,5 kg

La aspiradora, distribuida por Ziclotech en España, cuenta con conectividad Wi-Fi y la app Tineco, que nos ayuda a saber cuándo es conveniente limpiarla, por ejemplo, aunque la Tineco tiene voz y es capaz de avisarnos con audio cuando llega el momento. Desde la app también recibimos recordatorios de mantenimiento, asistencia técnica, resolución de problemas y otros detalles.

Vídeo de la Tineco One Floor S3

Experiencia y opinión personal

Tanto la base de carga como la aspiradora en sí es más voluminosa que un aspirador vertical, pero encontré lugar para ponerla y comenzar las pruebas. Aquí os dejo lo que me gustó y lo que no me gustó tanto:

Me gustó:

– El poder aspirar líquidos, sólidos, cosas pastosas y guarrerías en general es todo un avance. En un suelo sucio con semillas, agua y mayonesa, solo tuve que hacer una pasada para dejarlo todo limpio, y el rodillo no quedó asqueroso, tiene un sistema de autolimpiado realmente eficaz. Lo que queda sucio es el depósito correspondiente, pero eso es algo obvio.

– Los pelos no se quedan todos en rodillo, consiguen aspirarse y mezclarse con el resto de la suciedad. Eso es todo un pro, ya que estoy cansado de quitar pelos de los rodillos de los robots aspiradores.

– La potencia ajustable parece magia. Realmente consigue adaptarse a la cantidad de suciedad que encuentra gracias a los sensores presentes en la parte inferior (se ubican entre el cabezal y el cuerpo principal. Sobre los sensores, nos comentan que la tecnología iLoop ha sido patentada por Tineco y consta de una pantalla, un sensor de polvo y un chip informático que se encuentra debajo de la pantalla. Con la aspiradora Tineco Floor One S3, en cuanto se empieza a pasar el aspirador por una estancia y empieza a recoger la suciedad del suelo, el sensor de polvo comienza a contar la cantidad, el volumen y el tamaño de la suciedad que va recogiendo, y así va ajustando la potencia de succión y el nivel de agua necesario.

No me gustó:

– Hay que poner un tapón de líquido desinfectante en el depósito de agua limpia, y recomiendan usar solamente el que viene en la caja. Eso significa que estamos atados a usar los líquidos de Tineco, no podemos usar un poco de lejía o cualquier otro desinfectante.

– No está hecha para limpiar el polvo de un sofá, ya que lo mojaría, aunque si no ponemos agua realiza el aspirado normalmente. El caso es que no viene con diferentes cabezales como un aspirador vertical, su objetivo es limpiar suelos, no otras superficies.

– No se puede colgar de la pared, hay que usar la plataforma de carga de suelo, que no es pequeña, y debido a la inclinación de la Tineco, se acaba ocupando más espacio del que me hubiera gustado (en un piso pequeño es un problema).

Enlace y precio

Se puede encontrar en el corte inglés por un precio de 449,99 euros