Un editor de código que usa IA para ayudar a los programadores

Imaginad un editor de código al que le pidamos algo como «un algoritmo que me ordene una lista de números de mayor a menor», y que nos genere la función adecuada en el lenguaje que queramos.

Eso es posible desde hace tiempo, pero cada vez son más sofisticados, y hoy he conocido uno que llama realmente la atención.

Se trata de Ghostwriter, un nombre ya usado por un editor de texto para novelistas, pero que ahora está disponible en replit.com/site/ghostwriter para programadores.

Con Ghostwrite podemos hacer exactamente lo que comentaba antes, usar un campo de búsqueda para obtener código generado de forma automática, aunque ya sabemos que una cosa es programar una función y otra muy diferente es programar una app o un juego.

Replit Ghostwriter es una herramienta de programación que ofrece cuatro funciones: completar, generar, transformar y explicar código. Ghostwriter puede ayudar a codificar más rápido y ser más creativo, y se usa directamente en el navegador, no hay que instalar nada, por lo que funciona tanto en Windows como en Mac o Linux.

Ghostwriter devuelve resultados generados a partir de grandes modelos de lenguaje entrenados en código disponible públicamente y ajustados por Replit. Para hacer sugerencias y explicar su código, Ghostwriter considera lo que escribe y verifica el contexto en función del lenguaje de programación que estamos utilizando.

Ghostwriter funciona mejor con código JavaScript y Python, pero admite 16 idiomas en total. La lista actual incluye: Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, JavaScript, HTML, PHP, Perl, Python, R, Ruby, Rust y SQL. La eficacia puede variar según el idioma.

No es una herramienta gratuita, pero su coste de 10 dólares por mes puede ser insignificante si realmente ayuda a ahorrar horas a los programadores.