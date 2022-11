Signal Messenger ya cuenta con su función de Historias efímeras, así funciona

Justo un mes después de que Signal comenzase a probar su nueva función de historias efímeras, habiéndola llevado a los usuarios de las versiones beta para Android e iOS, ahora esta función se gradúa para estar disponible para todos los usuarios de esta plataforma de mensajería alternativa a WhatsApp, prometiendo que además de estar para las plataformas Android e iOS desde hoy, próximamente llegará también al escritorio.

De esta forma, Signal se suma a una de las funciones que más fama ha adquirido en los últimos años en el panorama de las plataformas sociales como una forma de comunicación rápida y segura frente a las publicaciones permanentes, donde al igual que en otras plataformas, los usuarios podrán especificar quienes podrán tener acceso a las Historias efímeras que vayan publicando en sus cuentas.



Cumpliendo con una de las funciones más solicitadas por los usuarios

Para ello, han de ir a Configuración -> Historias, y en el icono de tres puntos de la parte superior derecha (al menos en Android) abrir la opción Privacidad de Historias, donde podrán elegir una de estas opciones disponibles:

– Todos los contactos de Signal

– Todos excepto… (y elegir con quienes no se desea compartir)

– Compartir solo con ….(y elegir con los que se desean compartir)

Además de compartir Historias de forma personalizada, los usuarios también pueden optar por compartir Historias con grupos, aunque esta opción la encontrarán únicamente dentro de la Privacidad de Historias.

A este respecto, al querer publicar una nueva historia, podrán elegir por Historia personalizada o Historia para un grupo, opción donde deberán elegir el grupo de cuantos disponga con el que desea compartirla.

En este punto, cualquier miembro del grupo, sea contacto o no, podrá tener acceso a la Historia compartida con el grupo al que pertenezca.

En cualquier caso, las Historias compartidas, de forma personalizada o en los grupos, tendrán una duración máxima de 24 horas, aunque los usuarios podrán eliminarlas antes de forma manual si así lo desean.

Aquellos usuarios que no quieran la función de Historias en sus cuentas, la pueden desactivar desde Configuración -> Historias -> Desactivar historias. En este caso, los propios contactos no sabrán que se haya optado por no ver sus actualizaciones.

En cualquier caso, las Historias compartidas están cifradas de extremo a extremo, donde sólo los elegidos podrán verlas, ni el resto de usuarios ni la propia Signal. Según la plataforma, se trata de una función que ha sido bastante solicitada por los usuarios.

La nueva función ya se encuentra disponible en la versión más reciente de la aplicación de Signal para Android e iOS.

