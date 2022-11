Microsoft Teams trae una nueva función a Android para que no te pierdas las reuniones

Si usas Microsoft Teams desde el móvil, te interesará conocer la nueva función que está llegando a Android para que no pierdas ningún detalle de las reuniones.

Tal como lo había prometido el equipo de Microsoft, la transcripción de llamadas deja de ser exclusiva de la versión de escritorio, y podrás tenerla disponible desde el móvil.

Microsoft Teams para Android ya cuenta con transcripciones para las llamadas

Microsoft Teams está mejorando la dinámica de su app para Android con una nueva función: la posibilidad de contar con la transcripción de las llamadas, tanto individuales como grupales. Así que ya no necesitarás recurrir a la versión de escritorio para activar esta opción, ya que podrás hacerlo desde el móvil.

Y por supuesto, una vez que has activado esta función, podrás consultar las transcripciones cuando terminen las reuniones, entrevista, conversación con un cliente, etc. Así que podrás repasar sin problemas el contenido de la reunión para asegurarte que no perdiste ningún detalle durante la llamada.

O puede ser de utilidad para los usuarios que no asistieron a la reunión, o tuvieron que desconectarse antes, para tomar apuntes o repasar la información comentada por el equipo. O simplemente, puede guardarse la transcripción de determinada reunión para consultarla en el futuro.

Tal como puede verse en la hoja de ruta de Microsoft, esta nueva opción ya ha comenzado a implementarse en la app de Teams para Android, pero aún no se ha llegado a todos los usuarios.

Así que si aún no ves esta función en tu cuenta de Teams desde Android, no te preocupes, ya que el despliegue es gradual. Recordemos que Microsoft ha sumado una serie de novedades interesantes durante octubre que mejoran las funciones de Teams, como el uso de la IA para mejorar la calidad de audio en las llamadas.