5 razones por las cuales deberías pensar en comprar un AirTag

Si no has escuchado hablar antes de los AirTags de Apple, básicamente se tratan de unos localizadores que les permiten a los usuarios el saber dónde se encuentra en tiempo real cualquier objeto, así de simple (no está creado para ubicar personas).

Al tener prácticamente el mismo tamaño que una medalla, el AirTag es una gran herramienta a la que se le puede sacar mucho provecho. Por eso, si estabas buscando un rastreador interesante en el mercado, aquí en este artículo podrás ver 5 razones principales por las cuales podrías optar por un AirTag.

Aprovecha todo el potencial de Find my Network

Si necesitas encontrar tu AirTag y este no se encuentra a una distancia muy grande de ti, puedes ubicarlo de manera sencilla y rápida mediante tu dispositivo iPhone. Ahora bien, lo interesante viene con la red Find My, con la cual podrás ver dónde está tu AirTag en cualquier parte del mundo.

Es gracias a la tecnología de Banda Ultra Ancha, y un chip Apple U1, que estos pequeños dispositivos pueden mantener comunicación con cientos de millones de dispositivos Apple, creando así una especie de telaraña que le permite estar conectado con esos otros aparatos de la marca (encriptados y anónimos) y así puedan ubicarlo, sea donde sea que esté.

Por esto, si decides poner un AirTag en tu llavero, en tu mochila o en cualquier objeto que sea de valor, resultará ser de gran utilidad en caso de que pierdas o te roben las cosas y quieras ubicarla de manera exacta e inmediata.

Si tienes un iPhone 11 o modelos posteriores, será mucho más fácil encontrar tu AirTag

Los iPhone 11 y los modelos posteriores a este, cuentan con el chip Apple U1 con tecnología de Banda Ultra Ancha, al igual que lo hacen los AirTags. Dicha combinación hace que sea mucho más sencillo el encontrar el AirTag, junto al objeto perdido, cuando se está dentro del alcance del Bluetooth.

Solo hará falta que ingreses a la app de Find my desde tu móvil iPhone y pulses sobre el botón de Buscar. Eso es lo único que necesitarás para que se muestre toda la información sobre la dirección y distancia exacta a la que se encuentra el AirTag. Además, si estás cerca, puedes provocar que el aparato reproduzca un sonido para que puedas ubicarlo.

Aprovecha todos los accesorios para explotar su potencial

Algo que puede ayudar a complementar bastante a los AirTags, como a casi cualquier otro aparato electrónico, son los accesorios. De hecho, actualmente se pueden encontrar diversos estuches que de seguro le otorgarán estilo y protección al dispositivo.

Asimismo, incluso hay algunos estuches que permiten poner el AirTag en tus anteojos, en controles remotos, en equipaje, entre muchas otras cosas.

Tú podrás cambiarle personalmente la batería al aparato

El tema de la batería de los AirTags es algo que no debería preocuparte pero en lo más mínimo. Y es que si bien la duración de la batería de estos aparatos dura en torno a un año, cuando llega el momento de cambiarla tú personalmente podrás hacerlo, sin necesidad de ir a una tienda Apple o a donde un técnico.

Lo único que necesitarás hacer es comprar una batería de celda de moneda CR2032, sin recubrimiento amargo cabe destacar (muy importante porque puede llegar a ocasionarle algunos problemas al AirTag). Luego, puedes leer este artículo donde te explicamos a detalle cómo cambiar la batería de manera sencilla y rápida.

Cuenta con un buen precio de mercado

Por último pero no por ello menos importante, tenemos que destacar el competitivo precio que tiene el AirTag de Apple, que al tratarse de esta marca podrías pensar que se trata de un aparato excesivamente caro, pero la realidad es que resulta ser todo lo contrario.

El AirTag tiene un coste de 39 euros, solo un poco por encima de otras opciones como lo son el Chipolo One o el Tile Mate que rondan los 25-30 euros, y eso sin contar que no disponen de la red Find My o también de la posibilidad de cambiar tú personalmente la batería.