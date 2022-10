Twitter elimina una de las funciones de pago de las salas de audio

Twitter está poniendo en pausa una de las funciones de pago que tenían los creadores de contenido dentro de Spaces.

Una de las funciones que permitiría ofrecer a los usuarios contenido exclusivo dentro de las salas de audio a cambio del costo de la entrada.

Twitter pausa una de las funciones de Spaces

Una de las funciones que Twitter lanzó para los creadores de contenido que apostaban por los Spaces era Ticketed Spaces. Una función que les permitía ganar dinero ofreciendo contenido exclusivo.

Una característica que comenzó a implementarse en Estados Unidos con creadores de contenido que tuvieran más de 1000 seguidores y desde dispositivos iOS. La dinámica era simple, el creador podía establecer un monto por la entrada a la sala de audio.

Y tal como había mencionado Twitter, el creador podía tener una audiencia que iba desde 5 a 100 personas cómo máximo. Una dinámica práctica para aquellos que deseaban utilizar Twitter para dar charlas, cursos, talleres, una presentación, etc. O simplemente como un medio para que los influencers y famosos interactúen con su audiencia.

Sin embargo, el equipo de Twitter ha informado que esta función queda en pausa, tal como mencionan en The Information. Una pausa «indefinida» que tiene como objetivo invertir el tiempo y los recursos a otras funciones que podrían mejorar la experiencia que los Spaces brindan a los usuarios.

Esto no quiere decir que Twitter esté pensando dejar abandonada la iniciativa de las salas de audio. Simplemente no parece que esta función haya alcanzado las expectativas que tenía el equipo de Twitter, y pagar por escuchar a alguien en vivo no ha sido tan atractivo para los usuarios como esperaban en el principio.

Así que los «Ticketed Spaces» están en pausa, y es posible que pronto conozcamos nuevas funciones para las salas de audio. Y por supuesto, no serán las únicas novedades. Con la llegada de Elon Musk como dueño de Twitter muchas cosas podrían cambiar en un futuro cercano, según sus declaraciones.