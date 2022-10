Así es Nothing Ear stick, el nuevo modelo de auriculares inalámbricos de Nothing

Nothing Tech, la actual empresa tecnológica de Carl Pei, acaba de presentar oficialmente al Nothing Ear stick, su nuevo modelo de auriculares inalámbricos, que apuesta por ser la opción más básica y asequible frente a los Nothing Ear (1) del pasado año.

La compañía ya dejó ver brevemente su nuevo producto en la celebración de la semana de la moda de Londres celebrado el pasado mes de septiembre.



Pese a la ausencia de la función de cancelación activa de ruido (ANC) y de las almohadillas de punta de silicona, adoptando un nuevo factor de forma similar al AirPod básico de Apple, donde esta vez se tiene que colocar dentro de la oreja, estos nuevos auriculares tratan de compensar las ausencias con otros aspectos.

Pasando a ser los auriculares básicos de Nothing

En este sentido, El Nothing Ear stick estrena nuevo controlador dinámico personalizado de 12,6 mm en cada auricular, que permite impulsar el audio dentro del dispositivo. Cada auricular tiene un peso de 4,4 gramos y dispone además de tres micrófonos integrados, que permitirán filtrar el ruido de fondo en las llamadas, pese a la ausencia de la cancelación activa del ruido, haciendo uso de lo que llaman Bass Lock.

La compañía también ha optado por utilizar controles de presión en lugar de controles táctiles, asegurando que se pueden usar incluso con los dedos mojados, y la autonomía de estos auriculares también han aumentado frente a los Nothing Ear (1), donde cada auricular tiene una autonomía de siete horas, o de veintinueve horas si se combina con su original estuche de carga cilíndrico, que aparentó ser el estuche de un pintalabios.

Mediante una carga de diez minuto, los auriculares ofrecen una autonomía de dos horas de escucha. Además, estos auriculares cuentan con clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua.

Y en términos de calidad de sonido, son compatibles con los códecs SBC y AAC, aunque carece de soporte para aptX.

Los usuarios podrán configurar los controles a través de la aplicación Nothing en iOS y Android, llamada anteriormente Nothing Ear (1) pero ahora pasa a llamarse «Nothing X» ofreciendo nuevas características como ecualizador personalizable, modo baja latencia para juegos, y más.

Resulta curioso que el precio al que llegará al mercado es el mismo que el que debutó Nothing Ear (1) el pasado año, aunque ahora estará a un precio más elevado. Para Europa, su precio oficial será de 119 euros.

El lanzamiento comercial para España comenzará el 28 de octubre en WOW Concept de forma exclusiva, aunque el 4 de noviembre llegará a otros comercios conocidos.

Más información/Crédito de la imagen: Nothing